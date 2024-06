Świątek przemówiła po finale. Podziękowania dla wszystkich

Nie zabrakło oczywiście także podziękowań dla swojego zespołu. - Dziękuje mojemu zespołowi, trenerom, wszystkim, którzy przysłużyli się do tego sukcesu. Dziękuje także wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten turniej się odbywa i mogę tu grać. Kocham tu grać, to miejsce jest dla mnie jak dom, co roku nie mogę się doczekać, żeby tu wrócić. Dziękuje kibicom, byłam już poza turniejem, a wy zawsze mnie wspieraliście. Tobie Jasmine życzę powodzenia w jutrzejszym finale - dodała po chwili nowa-stara mistrzyni Roland Garros.