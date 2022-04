Świątek nie ma konkurencji? "To nie poziom Igi"

- Gra na wysokim poziomie od początku do końca praktycznie każdy mecz. Widać, że wierzy w swoje możliwości i to jest klucz do sukcesu. Na dzisiaj nie widzę dla niej konkurencji. Są dziewczyny, które potrafią dobrze grać, ale to nadal nie poziom Igi - mówiła o swojej młodszej koleżance Radwańska.

Choć Świątek z powodu drobnego urazu nie weźmie udział w turnieju w Charleston, na pewno utrzyma pozycję liderki rankingu do początku maja, kiedy to rozpocznie się impreza w Madrycie. Nie jest jednak wykluczone, że panowanie Polki potrwa dłużej, bowiem jej tegoroczna forma nie pozostawia złudzeń, kto jest obecnie najlepszą tenisistką globu.

Innego zdania jest za to Martina Hingis. Szwajcarska mistrzyni i była liderka rankingu nie ma złudzeń i uważa, że Świątek nie zdominuje tenisa na najbliższe lata. Jej zdaniem poziom jest obecnie tak wyrównany, że liderki mogą się zmieniać w miarę często.