Świątek nie kryła tego po imponującym zwycięstwie. "Chciałam to poczuć"

Błyskawicznie zakończył się pojedynek Igi Świątek z Bernardą Perą w drugiej rundzie WTA Rzym. Amerykanka nie była nawet w stanie nawiązać rywalizacji z liderką rankingu WTA, przegrywając pierwszego seta do zera. W drugim Iga wygrała 6:2 i pewnie awansowała do kolejnej rundy, gdzie czeka na nią Julia Putincewa. W rozmowie z mediami przyznała, jak ważny był to dla niej mecz.