Świątek nie kontrolowała emocji po finale. Ekspert wprost o jej zachowaniu

Iga Świątek przystąpiła do rozgrywek w Paryżu w roli jednej z głównych faworytek, choć jej start nie był do końca taki pewny. W trakcie turnieju w Rzymie poprzedzającym zmagania w Roland Garrosie, raszynianka doznała kontuzji w meczu ćwierćfinałowym z Jeleną Rybakiną. Dzień po wydarzeniach na korcie we Włoszech, sama zainteresowana zabrała głos w mediach społecznościowych i przekazała fanom , że zamierza wystąpić we French Open. Jak powiedziała, tak też zrobiła.