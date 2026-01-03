Aryna Sabalenka w ramach przygotowań do kolejnego sezonu, który oficjalnie zainauguruje turniejem WTA 500 w Brisbane, rozegrała kilka meczów pokazowych. Pojawiła się w Stanach Zjednoczonych, gdzie przetestowała formę m.in. Naomi Osaki, następnie przeniosła się do Dubaju. Tam zorganizowano "Bitwę Płci", czyli mecz Sabalenki z Nickiem Kyrgiosem.

Spotkaniu Białorusinki z Australijką towarzyszyło wiele kontrowersji, ponieważ finalista Wimbledonu z 2022 roku w przeszłości niejednokrotnie wypowiadał się bardzo krytycznie na temat kobiecego tenisa, w środowisku zresztą uznawany jest za postać kontrowersyjną. Swego czasu atakował Igę Świątek po tym, jak ta została zawieszona po wpadce dopingowej.

I chociaż na korcie doszło do starcia aktualnej liderki rankingu WTA z zawodnikiem plasującym się dopiero na 671. miejscu w męskim zestawieniu (tak odległa lokata to efekt problemów zdrowotnych Kyrgiosa, od trzech lat nie występuje regularnie w rozgrywkach ATP), a na potrzeby meczu zmniejszono kort Sabalenki o 9 proc., to Australijczyk wygrał dość pewnie w stosunku 6:6, 6:3.

Iga Świątek wprost o "Bitwie Płci" z udziałem Aryny Sabalenki

Sabalenka już zapowiedziała, że jest żądna rewanżu, co może oznaczać kolejną "Bitwę Płci". Jeśli do takiego spotkania dojdzie, inicjatywa zapewne ponownie podzieli środowisko i kibiców na zwolenników oraz przeciwników takiego wydarzenia. A po której stronie stoi Iga Świątek? O to Polkę zapytano podczas konferencji przed drużynowym turniejem United Cup. Przypomnijmy, że "Biało-Czerwoni" zmagania w Sydney rozpoczną 5 stycznia.

"Nie oglądałam tego, bo nie oglądam takich rzeczy. Myślę, że na pewno przyciągnęło to sporo uwagi. To była rozrywka, ale nie powiedziałabym, że miało to cokolwiek wspólnego z jakimiś ważnymi tematami czy zmianami społecznymi" - zaczęła Świątek, nie gryząc się w język.

A to nie koniec. Polka zauważyła, że mecz Sabalenki z Kyrgiosem nazwą nawiązywał do "Bitwy Płci" z 1973 roku, kiedy to Billie Jean King zmierzyła się z Bobbym Riggsem.

Chyba nazwa była taka sama jak ta z meczu Billie Jean King w 1973 roku. I tyle. Nie było już żadnych podobieństw, bo czuję, że kobiecy tenis opiera się na własnych zasadach. Mamy tak wiele wspaniałych zawodniczek i wspaniałych historii do zaprezentowania, że niekoniecznie musimy porównywać się do męskiego tenisa

Wiceliderka rankingu WTA stwierdziła również, że jej zdaniem nie ma potrzeby organizowania takich spotkań. Wskazała za to na United Cup jako turniej, który łączy fanów męskiego i kobiecego tenisa.

"Oglądanie singlistów, którzy zazwyczaj nie mają przestrzeni, by grać razem w mikście, a grają takie mecze, myślę, że to właśnie sprawia, że nasz sport jest o wiele ciekawszy i lepszy" - dodała.

