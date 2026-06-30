Świątek nie gryzie się w język w temacie Abramowicz. Wyznaje całą prawdę

Wokół współpracy Igi Świątek i Darii Abramowicz przez wiele miesięcy narosło sporo kontrowersji. Niektórzy kibice i eksperci przekonują, że relacja ta wykracza poza profesjonalne ramy.

"Nie znam drugiego takiego przypadku, że zawodnik dzień i noc spędza z psychologiem. I na wspólne wakacje są wyjazdy i na mecze, dlatego wiesz... ale, zawszę mówię ale. Jeśli Idze to pasuje, to ja jej nie będę tego odradzał" - mówił w lutym w Trzecim Serwisie Artur Szostaczko.

Po Australian Open i Dosze nie widać, żeby cokolwiek pomagało ze strony Darii Abramowicz. Iga jest kłębkiem nerwów

Wymiana zdań doczekała się zdecydowanej reakcji ojca tenisistki, który zganił obu ekspertów za ich słowa. A teraz temat pracy Darii Abramowicz podejmuje sama Iga.

Świątek wprost ws. współpracy z Abramowicz

W rozmowie z The Times Iga Świątek zwraca uwagę na to, jak ważne jest dla niej - jako sportsmenki na topie - codzienne wsparcie mentalne. I podkreśla, że osobom nietrenującym profesjonalnie trudno może być to zrozumieć.

"Ludzie w mediach społecznościowych lubią wyrażać opinie, ale nie mają pojęcia, jak działamy, jakiego wsparcia ja potrzebuję i jak wiele osób w mojej sytuacji potrzebuje zaufanych osób" - opowiada.

I sygnalizuje, jak pomogła jej praca z Abramowicz. "Daria pracuje ze mną od 2019 r. Byłam wtedy zupełnie inną osobą, czułam się bardzo niepewnie. Nie miałam predyspozycji emocjonalnych ani poznawczych, aby grać w tenisa na poziomie, jaki prezentowałam. Daria pomogła mi rozwinąć się jako zawodniczce" - wyjaśnia.

Kiedy odnosiłam pierwsze sukcesy, ona również pomogła mi sobie z nimi poradzić, ponieważ myślisz, że kiedy wygrywasz, to jest to spełnienie marzeń i coś niesamowitego, ale wiele wtedy się zmienia

Trenerzy się zmieniają, lecz stanowisko Abramowicz w sztabie Świątek zdaje się niezagrożone. Iga nieraz podkreślała, że darzy Darię pełnym zaufaniem. Jednocześnie dementowała, jakoby to psycholog podejmowała wiążące decyzje dotyczące kształtu i składu osobowego teamu.

"To ja decyduję, z kim pracuję" - przekonywała dla Sport.pl krótko po rozstaniu z Wimem Fissette'em. I stanowczo podsumowywała krytyczne komentarze dotyczące Abramowicz.

"Jeśli chodzi o artykuły o Darii - przez lata przypisywano jej mój sukces na korcie, bo był możliwy m.in. dzięki sile mentalnej, a teraz, gdy pojawił się spadek formy i wyników, nagle to ona jest temu winna" - wytłumaczyła.





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