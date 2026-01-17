Świątek nie dawała szans rywalkom. Nagle nastąpił zwrot, zaskakująca porażka
Iga Świątek w tym turnieju wydawała się właściwie niepokonana. Problemy pojawiły się jedynie w pierwszym meczu z Kateriną Siniakovą, a w kolejnych Polka wszystkie rywalki absolutnie dominowała. Nagły zwrot przyszedł jednak niespodziewanie. W jednym z najbardziej emocjonujących meczów 2025 roku Świątek uległa późniejszej wielkoszlemowej mistrzyni. Ten moment, choć przykry dla wielu polskich kibiców, był też niezwykle ważny dla wiceliderki rankingu WTA.
Kiedy Iga Świątek rozpoczynała grę na Australian Open w 2025 roku, polscy kibice liczyli na przełamanie. Jak dotąd był to turniej, w którym Polce nie szło tak, jak mogliby sobie tego życzyć. Do przełomu rzeczywiście doszło, ale droga podopiecznej Wima Fissette'a zakończyła się bolesną porażką, która nastąpiła po niezwykle emocjonującym meczu z Madison Keys.
Australian Open. Iga Świątek była nie do zatrzymania
Pod koniec 2024 roku w sztabie Igi Świątek doszło do sporych zmian. Jej nowym trenerem został Wim Fissette i Belg miał ze swoją nową podopieczną popracować nad tymi elementami, które dotychczas sprawiały jej dużo problemów. Przy okazji miał jej też pomóc wygrywać tam, gdzie dotychczas jej się to nie udawało.
Wielka przygoda miała zacząć się od Australian Open. Cały świat patrzył na to, w jakiej formie Polka wróci do kort po przerwie spowodowanej oskarżeniami o doping. Okazało się, że udało jej się wyrównać osiągnięcie z 2022 roku i zrobiła to ostatecznie w wielkim stylu. Polka, aż do półfinału, była absolutnie nie do zatrzymania.
Australian Open. Iga Świątek zatrzymana przez Madison Keys
Wielki marsz Świątek rozpoczęła starciem z Kateriną Siniakovą i, co ciekawe, to właśnie ono, aż do półfinału, okazało się dla niej najtrudniejsze. Kiedy popełniała błędy, Czeszka zyskiwała pewność siebie i doprowadzała do wyrównanej gry. To było jednak za mało na Świątek, która pokonała ją 6:3, 6:4.
Kolejne mecze były o wiele bardziej zaskakujące w swoim przebiegu i wyjątkowo jednostronne. W II rundzie Świątek pokonała Rebeccę Sramkovą 6:0, 6:2, w III rundzie nie dała szans Emmie Raducanu, dając jej wygrać zaledwie jednego gema, w IV rundzie Polka zmiażdżyła świetnie grającą Evę Lys, dając jej tyle samo szans, co Raducanu (6:0, 6:1). Wydawało się, że prezentująca dobrą formę Emma Navarro coś wskóra, ale nic z tego. Amerykanka została zdominowana przez Świątek - ta wygrała 6:1, 6:2.
Kibice byli zachwyceni grą Polki i mieli nadzieję, że uda jej się pokonać Madison Keys. Jak dotąd panie rozegrały pięć spotkań, z czego tylko w jednym górą była Keys. Wszystko wskazywało na to, że niebawem Świątek, która prezentowała znakomitą dyspozycję, zagra w swoim pierwszym finale Australian Open.
Tak się jednak nie stało. Madison Keys w tym meczu miała wszystko, co pokazała szczególnie w drugiej partii, którą wygrała do jednego. Decydujący bój rozegrał się jednak w tie-breaku trzeciego seta. Wcześniej Świątek mogła sprawić, że do tego momentu w ogóle by nie doszło, Polka nie wykorzystała jednak przy przełamaniu swojej piłki meczowej. Ostatecznie tie-break zakończył się wynikiem 8-10 i górą była Keys, która potem sensacyjnie pokonała w finale Arynę Sabalenkę. Dla Świątek był to jednak pewien przełom i sygnał - w 2025 roku udało jej się wygrać po raz pierwszy w karierze Wimbledon. Do karierowego szlema brakuje jej jedynie wygranej w Australian Open.