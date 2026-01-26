Po tym, jak Iga Świątek przebrnęła przez premierowe dwie rundy tegorocznego Australian Open bez straty partii, w trzeciej fazie Polka musiała już powalczyć na pełnym dystansie setowym. Problemy naszej reprezentantce sprawiła rozstawiona z "31" Anna Kalinska. Panie rozegrały spotkanie pełne zwrotów akcji. Najpierw zobaczyliśmy dominację Raszynianki. Później nastąpił u niej spadek jakości i do głosu doszła Rosjanka. W decydującej odsłonie rywalizacji wiceliderka rankingu WTA zdołała się odrodzić i powróciła do lepszego poziomu. Ostatecznie mistrzyni Wimbledonu 2025 triumfowała 6:1, 1:6, 6:1.

Losowanie drabinki sugerowało, że w 1/8 finału Iga może się spotkać z Naomi Osaką. W trakcie meczu Świątek z Kalinską dotarła jednak przykra informacja ws. Japonki. Otóż czterokrotna mistrzyni imprez wielkoszlemowych wycofała się z dalszej rywalizacji z powodu problemów zdrowotnych na kilka godzin przed planowanym starciem trzeciej rundy z Maddison Inglis. W związku z tym Australijka awansowała walkowerem do najlepszej "16".

Zawodniczka gospodarzy plasuje się obecnie na 168. miejscu w kobiecym zestawieniu, musiała przedzierać się przez eliminacje. Wiadomo już jednak, że w notowaniu po Australian Open mocno poprawi swój ranking. To efekt życiowego wyniku w Melbourne. Z jednej strony pojedynek czwartej rundy z Polką stanowił dla niej nagrodę, a z drugiej - nie miała nic do stracenia, mogła jedynie zyskać, bo to Raszynianka przystępowała do rywalizacji w roli zdecydowanej faworytki. Jeszcze przed pierwszą piłką, tuż po zakończeniu rozgrzewki, można było zauważyć szeroki uśmiech na twarzy Inglis.

Australian Open: Iga Świątek kontra Maddison Inglis w czwartej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Świątek. Turniejowa "2" od pierwszych akcji starała się narzucać własne warunki gry. Premierowe rozdanie wygrała pewnie, do zera. Po zmianie stron, gdy Inglis doczekała się swojego punktu, na trybunach zapanowała ogromna euforia. W taki sposób Australijczycy chcieli wspomóc swoją reprezentantkę.

Mimo potężnego wsparcia, Maddison nie uniknęła przełamania w drugim gemie. Przy break poincie długimi fragmentami świetnie się broniła, próbowała nawet skontrować Igę. Ostatecznie to jednak 168. rakieta świata popełniła błąd, po którym Polka wyszła na prowadzenie 2:0. Na starcie trzeciego rozdania zrobiło się trochę nerwowo z perspektywy Raszynianki, przegrała dwie akcje. Potem wiceliderka rankingu WTA wyszła jednak z opresji i potwierdziła przewagę breaka.

Australijka starała się wychodzić poza swoją strefę komfortu, szukała innych rozwiązań. W czwartym i szóstym gemie miała swoje okazje na zdobycie "oczka" przy własnym serwisie. W trakcie tego ostatniego rozdania Świątek zdołała wyjść ze stanu 15-40. Nasza reprezentantka zgarnęła cztery akcje z rzędu i dzięki temu zapisała na swoim koncie pierwszego w tym sezonie seta wygranego do zera.

Druga część pojedynku rozpoczęła się dość niespodziewanie, bowiem już na "dzień dobry" zobaczyliśmy break pointy dla Maddison. Przy pierwszym zaryzykowała, nie trafiła. Przy drugim posłała agresywny return, po którym Iga odpowiedziała zagraniem daleko poza linię końcową. Wtedy na twarzy Australijki rozgościł szeroki uśmiech, uniosła ręce w geście triumfu. W taki sposób celebrowała swojego pierwszego wygranego gema w tym spotkaniu.

Po zmianie stron nasza reprezentantka szukała natychmiastowego re-breaka. Dobrze zaczęła, od prowadzenia 30-0, ale później to rywalka miała piłkę na 2:0. Po kilku słabszych akcjach Polki, znów obserwowaliśmy dominację wiceliderki rankingu na korcie. Świątek odrobiła stratę i zaczęła uciekać przeciwniczce. W tym konkretnym fragmencie pozwoliła Inglis na wygranie tylko pojedynczych wymian, szybko zrobiło się 4:1 dla faworytki.

Wtedy Australijka doczekała się pierwszego utrzymanego podania w całym spotkaniu. Wróciła ze stanu 15-30 i dorzuciła drugie "oczko" na swoje konto. Tenisistka z drugiej setki znów załapała się na grę i szukała swojej szansy także przy serwisie naszej reprezentantki. Był break point dla Maddison, ale został błyskawicznie zlikwidowany. Ostatecznie Iga triumfowała w całym spotkaniu 6:0, 6:3 po 73 minutach walki. W ćwierćfinale czeka nas prawdziwy hit, bowiem w środę Raszynianka zmierzy się z Jeleną Rybakiną.

Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

