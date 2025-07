Iga Świątek straciła na drodze do półfinału Wimbledonu tylko jednego seta. Polka miała słabszy fragment w końcówce pierwszej partii meczu drugiej rundy z Caty McNally, musiała przez to odrabiać straty. Zrobiła to jednak skutecznie. Później pokonała jeszcze Danielle Collins, Clarę Tauson i Ludmiłę Samsonową. W starciu o awans do najlepszej "4" zrobiło się trochę nerwowo w końcówce, Rosjanka wróciła do gry w drugiej odsłonie pojedynku. Ostatecznie jednak raszynianka wygrała spotkanie 6:2, 7:5 i po raz pierwszy w zawodowej karierze zameldowała się na tym etapie londyńskiego Szlema.

24-latka mogła stać się trzecią naszą reprezentantką w historii, która zagra w finale Wimbledonu w singlu kobiet - po Jadwidze Jędrzejowskiej (1937 rok) i Agnieszce Radwańskiej (2012 rok). Rywalką Świątek na drodze do tego wyczynu była Belinda Bencić. Tak się składa, że obie w przeszłości miały już okazję rywalizować ze sobą na Wimbledonie. Przed dwoma laty panie walczyły o miejsce w najlepszej "8". Wówczas Szwajcarka posiadała dwa meczbole w drugiej partii, ale ostatecznie Iga triumfowała 6:7(4), 7:6(2), 6:3 po 183 minutach walki. Dzisiaj Polka miała nadzieję na ponowne zwycięstwo w potyczce z mistrzynią olimpijską z Tokio.

Wimbledon: Iga Świątek kontra Belinda Bencić w półfinale singla

Mecz rozpoczął się od podania Świątek. Polka bardzo dobrze zainaugurowała spotkanie. Pewnie serwowała, pewnie kończyła ataki. Jedyny punkt straciła dopiero przy stanie 40-0. Ostatecznie Iga triumfowała w premierowym rozdaniu do 15, kończąc akcję bardzo dobrym uderzeniem z forhendu. Po zmianie stron raszynianka od razu próbowała przejmować inicjatywę poprzez return. Przy punkcie, który dał naszej tenisistce prowadzenie 30-15, Belinda zanotowała bardzo nieprzyjemny upadek. Początkowo wydawało się, że ze Szwajcarką wszystko w porządku, sama podniosła kciuk w górę.

Panie kontynuowały rywalizację. Przy stanie 30-30 Bencić zanotowała błąd i nasza reprezentantka doczekała się break pointa. A przy nim rozegrała świetną akcję, która dała jej przełamanie. Później znów zobaczyliśmy bardzo dobry gem przy serwisie 24-latki. Utrzymanie podania do 15 pozwoliło Świątek odskoczyć na trzy "oczka" przewagi. Przy wyniku 3:0 dla Polki doszło do dłuższej przerwy między gemami. Początkowo nie było jasne do końca, na czym polega problem. Szwajcarka łapała się za kolano, co mogło sugerować, że jednak nie wszystko jest z nim w porządku po upadku. Mimo to Belinda nie prosiła o wizytę fizjo na korcie. Później okazało się, że mecz został przerwany z powodu zasłabnięcia kibica na trybunach.

Po kilku minutach panie wznowiły rywalizację. Mistrzyni olimpijska z Tokio doczekała się premierowego gema na swoim koncie. Później próbowała załapać się na grę przy serwisie raszynianki. Chociaż było 40-0 dla Świątek, później zrobiło się już tylko 40-30. Ostatecznie jednak Iga postawiła "kropkę nad i" i uzyskała czwarte "oczko". Widać było jednak, że przerwa pomogła Bencić oswoić się z atmosferą półfinału. Szwajcarka podniosła swój poziom i stawiała coraz większy opór 24-latce. Po stronie Polki bardzo dobrze funkcjonowało ciągle podanie, co pozwalało naszej reprezentantce na utrzymywanie przewagi. Świątek udało się zakończyć premierową odsłonę jeszcze w ósmym gemie, przy serwisie Belindy. Iga doskonale returnowała i przełamała przeciwniczkę do zera. W efekcie Polka wygrała tę część pojedynku rezultatem 6:2. Kapitalnie prezentowały się statystyki turniejowej "8": 12 uderzeń kończących i zaledwie 4 niewymuszone błędy w pierwszej partii.

Drugi set oznaczał nowe otwarcie w pojedynku. Świątek rozpoczęła od świetnej akcji, ale później nastał pierwszy kryzysowy moment. Dwa podwójne błędy serwisowe z rzędu, później jeszcze jedna pomyłka. Zrobiło się 15-40 z perspektywy Igi, to oznaczało dwa break pointy z rzędu dla Bencić. Od tej chwili zanotowała jednak trzy solidne akcje, na własnych warunkach. Dzięki temu Polka miała piłkę na 1:0. Tej szansy nie udało się wykorzystać, ale później nastała druga. Przy niej nasza reprezentantka popisała się już świetnym forhendem i objęła prowadzenie. Ten moment wyraźnie nakręcił 24-latkę. Po zmianie stron Świątek poszła za ciosem i po kolejnej znakomitej akcji przełamała do 30. Belinda próbowała zwiększyć siłę ofensywną na returnie. Wygrała pierwszy punkt w trakcie trzeciego rozdania, ale później Iga kapitalnie serwowała i podwyższyła prowadzenie do stanu 3:0.

Raszynianka nie zamierzała zwalniać tempa. W czwartym gemie, mimo że Szwajcarka miała piłkę na pierwsze "oczko" w drugiej fazie pojedynku, 24-latka nie odpuszczała i doprowadziła do stanu równowagi. Po chwili pojawiły się okazje na kolejne przełamanie. Świątek wykorzystała drugiego break pointa i miała już 4:0. Później Polce udało się utrzymać własne podanie po grze na przewagi i dzięki temu Iga znalazła się o jeden gem od mety spotkania. Turniejowa "8" zamknęła sprawę już w trakcie szóstego rozdania, wykorzystując drugiego meczbola. Ostatecznie nasza reprezentantka wygrała spotkanie 6:2, 6:0. O swój pierwszy tytuł na Wimbledonie w zawodowej karierze Iga Świątek powalczy w sobotę z Amandą Anisimovą. Początek starcia nie przed godz. 17:00 czasu polskiego.

Dokładny zapis relacji z meczu Iga Świątek - Belinda Bencić jest dostępny TUTAJ.

Główna rywalizacja w Londynie potrwa do 13 lipca. Najważniejsze informacje dotyczące turnieju można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interia Sport. Transmisje z Wimbledonu przeprowadza Telewizja Polsat. Relacje tekstowe z meczów naszych reprezentantów będą dostępne w naszym serwisie.

Belinda Bencić - Iga Świątek – skrót meczu półfinałowego. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek Javier Garcia/Shutterstock East News

Belinda Bencic MATTHEW STOCKMAN/Getty Images via AFP AFP

Aryna Sabalenka i Amanda Anisimova Tnani Badreddine / Tnani Badreddine / DPPI via AFP / Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP