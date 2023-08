W ćwierćfinale mierzyła się z Lindą Noskovą. Wygrała z nią gładko 6:1, 6:4. Problemy miała jedynie na początku drugiej partii - przegrywała 0:2 i choć szybko odrobiła straty, Czeszka była równorzędną rywalką do stanu 3:4, potem przegrywając trzy gemy z rzędu i jednocześnie cały mecz. W wywiadzie dla serwisu indes.cz 18-latka wróciła świeżymi wspomnieniami do tego spotkania.

Linda Noskova o meczu z Igą Świątek: "Myślałam, że szybko wrócę do domu"

- W pierwszym secie myślałam, że szybko wrócę do domu, ale potem jakoś się rozkręciłam i utrzymywałam lepsze tempo. Oczywiście było to dla mnie również duże doświadczenie tenisowe, nie gram co tydzień z numerem jeden na świecie - powiedziała. Została także zapytana, co okazało się być największą trudnością przeciwko tak dobrej zawodniczce.