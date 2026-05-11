Iga Świątek jak na razie w tym sezonie jest daleka od swojego najwyższego poziomu. Gdzie miałoby się to jednak zmienić, jeśli nie na nawierzchni ziemnej? "Mączkę" Polka uwielbia i w ostatnich latach nie bez przyczyny zyskała miano "królowej" właśnie tej wolnej nawierzchni.

W obecnym sezonie jak na razie nie potrafiła potwierdzić, że wciąż powinna być tak nazywana. Pozostały jej na to dwie szanse. Najpierw na ukochanych kortach w Rzymie. Foro Italico wielokrotnie było dla Igi szczęśliwe. W tym sezonie rywalizację we Włoszech rozpoczęła od trudnego meczu z Catherine McNally.

Świątek objęła Osakę. Piękne sceny przy siatce

Amerykankę pokonała w trzech setach, a potem rozbiła Elisabettę Cociaretto. Dzięki temu w czwartej rundzie stanęła w szranki z Naomi Osaką w hitowym pojedynku. Wszystko zapowiadało wyrównaną batalię, ale tak nie było. Świątek od pierwszej piłki narzuciła tempo niedostępne dla większości rywalek.

Tym razem także Osaka nie potrafiła nadążyć za działaniami Igi na korcie. Raszynianka wygrała 6:2, 6:1 nie zostawiając żadnych wątpliwości. Po meczu zobaczliśmy bardzo ładne sceny przy siatce. Kolejny raz dostaliśmy dowód na to, że Osaka i Świątek żyją w naprawdę dobrej komitywie.

Nie było chłodnego uścisku dłoni, wręcz przeciwnie. Świątek z Osaką wyściskały się z uśmiechami na twarzy, a potem ramię w ramię ruszyły w kierunku stołka dla sędziego. Wszystko na oczach Tomasza Wiktorowskiego. Te sceny bez wątpienia obiegną świat mediów społecznościowych.

Rozwiń

Mirra Andriejewa THOMAS COEX AFP

Iga Świątek Dennis Agyeman / Spain DPPI / DPPI via AFP AFP

Iga Świątek DOMENICO CIPPITELLI AFP

DJB. FC Barcelona mistrzem Hiszpanii. Dyskusja ekspertów. WIDEO Polsat Box Go POLSAT BOX GO