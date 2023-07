Świątek nie daje szans Sabalence i Rybakinie. Nowy wielki sukces już pewien

Iga Świątek po tym, jak zakończyła swoją przygodę na Wimbledonie na poziomie ćwierćfinałów - przegrywając z Eliną Switoliną - miała prawo obawiać się tego, że już niebawem zostanie wyminięta w rankingu WTA przez Arynę Sabalenkę . Tej do osiągnięcia celu wystarczyło jedynie pokonać Ons Jabeur i awansować do półfinału, ale... Tunezyjka ostatecznie przekreśliła jej wielkie marzenie .

Iga Świątek niezmiennie liderką rankingu WTA. Sabalenka i Rybakina w tyle

Iga Świątek pnie się w górę w tabeli wszech czasów. Już niebawem dogoni Wozniacki

Wracając jednak do Igi Świątek, to ta może z dużym optymizmem patrzeć w najbliższą przyszłość - "jedynką" będzie co najmniej do 13 sierpnia, kiedy to zakończy się turniej w Montrealu. Tym samym już niebawem zrówna się z Caroline Wozniacki pod względem łącznej liczby tygodni w roli liderki rankingu - a mając tu 71 "oczek" na koncie wejdzie jednocześnie pod tym względem do najlepszej dziesiątki tenisistek wszech czasów.