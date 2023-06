Świątek nie chciała rozmawiać na ten temat. Jej psycholog zdradza powód

Istnieje coś takiego jak zjawisko "piekarni Igi Świątek" i poczucie, że jej wygrane przychodzą łatwo. Tylko to nie jest prawdziwe. Zresztą ona sama pytana o to we Francji powiedziała, że nie chce tego komentować. A to się zdarza bardzo rzadko, bo ona zwykle odpowiada. Zrobiła tak jednak dlatego, że wie, jak to jest być na korcie. (...) Oglądający nie może sobie zdawać sprawy z tego, ile kosztuje takie wygrywanie, ale też, jak bolesne dla przeciwniczki może być przegranie meczu w taki sposób. A przeciwniczkom należy się szacunek

~ wytłumaczyła.