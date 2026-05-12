Starcie Igi Świątek z Naomi Osaką zapowiadało się niezwykle obiecująco. Mowa wszak o pojedynku dwóch byłych liderek rankingu WTA, z których każda boryka się jednak teraz ze swoimi problemami.

Dodatkowy ładunek emocjonalny związany z tym spotkaniem niosła ze sobą postać trenera Tomasza Wiktorowskiego, pod wodzą którego Polka sięgała po swoje największe sukcesy w karierze i który teraz dowodzi sztabem reprezentantki Japonii.

W poniedziałkowej próbie sił lepsza - i to zdecydowanie - okazała się Iga Świątek, pewnie wygrywając w dwóch setach 6:2, 6:1. A po zwycięstwie nie kryła zadowolenia, widząc efekty swojej pracy z obecnym szkoleniowcem Francisco Roigiem.

- Odkąd zaczełam pracę z Francisco chciałam wrócić do grania solidniejszego tenisa, do podejmowania mniejszego ryzyka i grania bardziej procentowego tenisa. Po to trenowaliśmy cały miesiąc, żebym mogła grać takie mecze. Serwis bez wątpienia się poprawił, także moja pewność w tym aspekcie. Czułam, że w każdej chwili mogę na niego liczyć i zagrać już dalej z końca kortu - tłumaczyła trzecia obecnie rakieta świata.

WTA Rzym. Świątek ograła Osakę, a potem nadszedł komunikat

Tuż po przyklepaniu sobie awansu przez Igę Świątek, statystyczny komunikat opublikował niezawodny portal OptaAce, dopatrując się kolejnego niebywałego wyczynu polskiej tenisistki. Tym razem w statystyce, która zapoczątkowana została aż 51 lat temu.

Licząc od 1975 roku, Iga Świątek (70 proc., 21-9) ustępuje tylko Serenie Williams (72,9 proc.) w kwestii bilansu zwycięstw w minimum 20 spotkaniach z zawodniczkami, które znajdowały się na czele rankingu WTA

W przeszłości Iga Świątek już trzykrotnie wygrywała zmagania w Rzymie, a teraz powalczy o swój pierwszy w tym sezonie półfinał. By do niego awansować, Polka będzie musiała pokonać reprezentantkę Stanów Zjednoczonych - Jessicę Pegulę.

