Świątek nie blefowała przed bojem z Linette. Podejrzeliśmy, co robi Polka

Z punktu widzenia Igi Świątek turniej dopiero się rozkręca. Jutrzejszy mecz z Magdą Linette, to jeszcze nawet nie będzie półmetek. Przyjmujemy bowiem założenie, że mało kto tak bardzo, jak sześciokrotna mistrzyni Wielkich Szlemów, pragnie wywalczyć piąty tytuł na Rolandzie Garrosie.

Świątek spełniła zapowiedź. W pełnym słońcu taktyczny trening

Magda Linette zapowiada, że na kort zamierza wyjść bez narzucania sobie presji. A z racji wieku, jest bowiem starsza od Igi o dekadę, zupełnie inaczej spędza dni pomiędzy wyczerpującymi meczami. Stawia przede wszystkim na regenerację i zabiegi z fizjoterapeutą, kosztem odpuszczenia treningów na korcie.

U Igi Świątek sytuacja od lat wygląda inaczej i reżim treningowy nie ulega zmianie. Dzisiaj, o godzinie 12, nasza gwiazda wyszła na bodaj najbardziej osłonięty kort w kompleksie treningowym Paris Jean-Bouin. Obiekt 21 znajduje się w narożnym miejscu, a wyróżnia go przede wszystkim to, że z obu stron jest obudowany mniej więcej do połowy.

W związku z tym, chcąc obejrzeć wiele z zagrań Świątek, trzeba się troszkę nagimnastykować, by zwłaszcza dostrzec te momenty, gdy znajduje się blisko linii końcowej. Przypomnijmy, że pojawienie się w tej przestrzeni jest reglamentowane. Należy zostawić w zastaw akredytację, zaakceptować kategoryczny zakaz robienia zdjęć i nagrywania wideo, a następnie pilnować czasu, czyli 20-25 minut.

Tym razem wysłannik Interii przybył na miejsce przed godz. 13. Na tym etapie treningu od razu rzuciło się w oczy, że Świątek rzetelnie realizuje swoją zapowiedź po środkowym meczu. Serwowała poniżej możliwości, więc przed meczem z Linette skupiła się na tym elemencie.

Trzecia tenisistka świata oraz jej sztab nie rzucali słów na wiatr. Zagrywała Iga, ale także jej sparingpartner Tomaszem Moczek. Wówczas zadaniem tenisistki było jak najprecyzyjniej odegrać piłkę. W pewnej chwili sama poprosiła o to, aby dostać podanie na bekhend.

O godz. 13:16 nastąpił koniec części praktycznej, sprzęt zaczął być chowany, ale to nie zamknęło zajęć. Świątek dostała chwilę, by na ławeczce odsapnąć, m.in. uzupełniła płyny, a następnie zaczęła się rozmowa głównie w trójkącie: Świątek, Francisco Roig i Daria Abramowicz. Maciej Ryszczuk oraz Moczek także byli w pobliżu.

Pogadanka zakończyła się po pięciu minutach, a następnie Ryszczuk wcielił się w rolę fotoreportera, robiąc Moczkowi kilka zdjęć w pozowanej pozycji z rakietą przy siatce. Oko na trening Igi miał także jej ojciec, Tomasz Świątek.

Początek meczu Magda Linette - Iga Świątek w piątek o godz. 12 w "teatrze marzeń", czyli na korcie Philippe'a Chatriera.

Z Paryża - Artur Gac

Iga Świątek podczas meczu w upale na kortach Rolanda Garrosa

Iga Świątek oraz jej trener Francisco Roig





