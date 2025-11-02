Świątek nic już na to nie poradzi. WTA ogłosiła, tak potraktowali Polkę

Iga Świątek ma już za sobą pierwszy mecz w ramach WTA Finals w Rijadzie. Raszynianka znalazła się w grupie z Madison Keys, Jeleną Rybakiną i Amandą Anisimovą. Na pierwszy ogień starcie z triumfatorką tegorocznego Australian Open.

Wystarczyło 61 minut, by zakończyć ten pojedynek. Iga Świątek zdominowała swoją rywalkę, pokonując ją w dwóch setach 6:1, 6:2. Kolejny mecz Polka rozegra już jutro, 3 listopada nie wcześniej, niż o 15:00. Przeciwniczką będzie Jelena Rybakina. Relacja tekstowa na żywo w serwisie Interia Sport.

Świątek walczy w Rijadzie, a tu takie wieści. WTA ogłasza

W czasie, w którym Iga Świątek przygotowuje się do kolejnych pojedynków na turnieju finałowym tego sezonu, WTA wydało komunikat. Chodzi o tradycyjne, coroczne nominacje do nagród WTA Awards. Poznaliśmy kategorie oraz nominowane tenisistki.

Raszynianka poznała już smak nagród przyznawanych w ramach tego plebiscytu. Wystarczy wspomnieć, że za 2022 i 2023 rok otrzymała tytuł najlepszej zawodniczki ostatnich dwunastu miesięcy. W 2020 roku otrzymała również nagrodę dla tenisistki, która poczyniła największy progres. Wtedy też została wyróżniona w kategorii "ulubieniec fanów".

W zeszłym roku Świątek nie mogła narzekać na brak nagród. Zwyciężyła w kategoriach "Mecz Roku", "Najlepszy moment w turniejach WTA 1000" oraz "Najśmieszniejszy moment". Teraz jednak nie będzie tak kolorowo.

W tym roku WTA postanowiło dosyć oszczędnie potraktować Igę Świątek. Polkę można wybrać tylko i wyłącznie w plebiscycie na ulubienicę kibiców spośród singlistek. Organizacja kobiecego tenisa pominęła raszyniankę w takich plebiscytach, jak: Mecz Roku, Najlepszy Moment na WTA 1000 czy WTA 500.

Nominacje do Meczu Roku WTA obejmują następujące starcia:

Gauff - Zheng (WTA 1000 Rzym);

Sabalenka - Rybakina (WTA 500 Berlin);

Andreeva - Sabalenka (WTA 1000 Indian Wells);

Anisimova - Paolini (WTA 1000 Pekin);

Errani/Paolini - Andreeva/Shnaider (WTA 1000 Doha).

Nominacje do Najlepszego Momentu na WTA 1000:

Andreeva wygrywająca turnieje w Dubaju i Indian Wells;

Paolini wygrywająca turniej w Rzymie;

Mboko wygrywająca turniej w Montrealu;

Gauff pokonująca Zheng w Rzymie;

Eala dochodząca do półfinału w Miami.

Pełna lista nominacji do WTA Awards 2025 znajduje się poniżej:

Rozwiń

Iga Świątek Yuichi Yamazaki AFP

Madison Keys i Iga Świątek YUICHI YAMAZAKI / BERTRAND GUAY / AFP AFP

Iga Świątek DAVID GRAY / AFP AFP