Świątek nic już na to nie poradzi. WTA ogłosiła, tak potraktowali Polkę
Zbliża się koniec sezonu tenisowego WTA w 2025 roku. Zawodniczki wkroczyły w decydującą fazę, w ramach której rozgrywany jest turniej WTA Finals w Rijadzie. Po swoim pierwszym meczu jest już Iga Świątek, która wygrała z Madison Keys w dwóch setach. Organizacja kobiecego tenisa, jak co roku, ogłosiła nominację do nagród WTA Awards 2025. Wiadomo, jak potraktowali raszyniankę. Byli wobec niej bardzo oszczędni.
Iga Świątek ma już za sobą pierwszy mecz w ramach WTA Finals w Rijadzie. Raszynianka znalazła się w grupie z Madison Keys, Jeleną Rybakiną i Amandą Anisimovą. Na pierwszy ogień starcie z triumfatorką tegorocznego Australian Open.
Wystarczyło 61 minut, by zakończyć ten pojedynek. Iga Świątek zdominowała swoją rywalkę, pokonując ją w dwóch setach 6:1, 6:2. Kolejny mecz Polka rozegra już jutro, 3 listopada nie wcześniej, niż o 15:00. Przeciwniczką będzie Jelena Rybakina. Relacja tekstowa na żywo w serwisie Interia Sport.
Świątek walczy w Rijadzie, a tu takie wieści. WTA ogłasza
W czasie, w którym Iga Świątek przygotowuje się do kolejnych pojedynków na turnieju finałowym tego sezonu, WTA wydało komunikat. Chodzi o tradycyjne, coroczne nominacje do nagród WTA Awards. Poznaliśmy kategorie oraz nominowane tenisistki.
Raszynianka poznała już smak nagród przyznawanych w ramach tego plebiscytu. Wystarczy wspomnieć, że za 2022 i 2023 rok otrzymała tytuł najlepszej zawodniczki ostatnich dwunastu miesięcy. W 2020 roku otrzymała również nagrodę dla tenisistki, która poczyniła największy progres. Wtedy też została wyróżniona w kategorii "ulubieniec fanów".
W zeszłym roku Świątek nie mogła narzekać na brak nagród. Zwyciężyła w kategoriach "Mecz Roku", "Najlepszy moment w turniejach WTA 1000" oraz "Najśmieszniejszy moment". Teraz jednak nie będzie tak kolorowo.
W tym roku WTA postanowiło dosyć oszczędnie potraktować Igę Świątek. Polkę można wybrać tylko i wyłącznie w plebiscycie na ulubienicę kibiców spośród singlistek. Organizacja kobiecego tenisa pominęła raszyniankę w takich plebiscytach, jak: Mecz Roku, Najlepszy Moment na WTA 1000 czy WTA 500.
Nominacje do Meczu Roku WTA obejmują następujące starcia:
- Gauff - Zheng (WTA 1000 Rzym);
- Sabalenka - Rybakina (WTA 500 Berlin);
- Andreeva - Sabalenka (WTA 1000 Indian Wells);
- Anisimova - Paolini (WTA 1000 Pekin);
- Errani/Paolini - Andreeva/Shnaider (WTA 1000 Doha).
Nominacje do Najlepszego Momentu na WTA 1000:
- Andreeva wygrywająca turnieje w Dubaju i Indian Wells;
- Paolini wygrywająca turniej w Rzymie;
- Mboko wygrywająca turniej w Montrealu;
- Gauff pokonująca Zheng w Rzymie;
- Eala dochodząca do półfinału w Miami.
Pełna lista nominacji do WTA Awards 2025 znajduje się poniżej: