Świątek negocjowała z Fissettem, ten był stanowczy. Wychodzą kulisy

Po raz pierwszy w karierze Iga Świątek sięgnęła po triumf w wielkoszlemowym turnieju, Wimbledonie. Dokonała tego dosyć zaskakująco, bowiem przed zmaganiami nie była wymieniana w gronie faworytek . Jeszcze jakiś czas temu Polka nie była w najlepszej formie, notując gorsze wyniki, przez co spadła w rankingu WTA na aż 8. miejsce . W dodatku nigdy nie uchodziła za specjalistkę gry na trawie.

Co więcej, nigdy nie podczas Wimbledonu nie zaszła dalej, niż do ćwierćfinału w 2023 roku. Podczas tegorocznej edycji zaskoczyła i doszła aż do finału. W nim prawdziwie zdemolowała Amandę Anisimową w 57. minut 6:0, 6:0.