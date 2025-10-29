Świątek nawet nie zdążyła wyjść na kort. Poważne ostrzeżenie przed WTA Finals

Iga Świątek, podobnie jak pozostała siódemka uczestniczek tegorocznego WTA Finals jest już w Rijadzie. Wiceliderka światowego rankingu miała okazję potrenować z Amandą Anisimovą, którą latem do zera ograła w finale Wimbledonu. Teraz obie tenisistki zmierzą się w stolicy Arabii Saudyjskiej.

Świątek trafiła do grupy Sereny Williams, w której oprócz Amerykanki znalazły się również Jelena Rybakina i Madison Keys. Drugą, nazwaną na cześć Steffi Grafm tworzą: Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jessica Pegula oraz Jasmine Paolini. Do półfinałów awansują dwie najlepsze zawodniczki z obu dywizji.

Eksperci ostrzegają Igę Świątek. Zaraz przed inauguracją WTA Finals

Pierwszy mecz nasza rodacza zagra w sobotę. Jej rywalką będzie Madison Keys, czyli triumfatorka ostatniej edycji Australian Open. Każda z przeciwniczek, z którą zmierzy się Iga Świątek może stanowić dla niej duże zagrożenie. Doskonale wiedzą o tym eksperci portalu puntodebreak.com.

W swojej grupie Świątek będzie musiała zmierzyć się z trzema naprawdę mocnymi zawodniczkami. Każda będzie nieustannie szukać decydującego uderzenia w każdym punkcie, narastają silne emocje

Następnie napisano kilka słów o każdej z rywalek 24-latki. "Keys nie jest w świetnej formie, ale Rybakina na nowo odkrywa swoją dawną dyspozycję. Anisimova pokazała, jak niepowstrzymany potrafi być jej tenis, gdy jest skoncentrowana. Wszystkie będą chciały narzucić swój styl, a w ich pojedynkach będzie bardzo mało wymian" - spekulują.

Na jakie elementy gry Iga Świątek powinna zwrócić uwagę, przygotowując się do pojedynków z elitą damskiego tenisa? "Konsekwencja i intensywność gry nogami, a także jej zdolność do zmiany rotacji, mogą być decydujące w dążeniu do opanowania siły rywalek. Będzie musiała wykazać się dużą energią w grze nogami, wysokim procentem skuteczności pierwszego serwisu. Musi starać się przejąć inicjatywę" - podsumowano.

Tak czy inaczej, na łamach puntodebreak.com Iga Świątek została zakwalifikowana jako faworytka do zgarnięcia tytułu. Podobnie jak pierwsza rakieta świata - Aryna Sabalenka.

Iga Świątek poznała datę pierwszego spotkania podczas WTA Finals 2025 Jean Catuffe AFP

Iga Świątek AFP

Iga Świątek podczas WTA Finals Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP