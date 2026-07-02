Świątek nawet nie zdążyła podziękować rywalce. Od razu komunikat. Twarde 20+

Iga Świątek pojawiła się w Londynie, by stanąć do batalii o obronę tytułu sprzed roku. Stawka jest niebagatelna - 2000 rankingowych punktów. Pierwsze dwie rundy Polka ma już za sobą.

Na inaugurację turnieju potrzebowała trzech setów, by pokonać Taylor Townsend. Nie bez trudu wygrała spotkanie 6:1, 2:6, 6:3. Po zejściu z kortu nie powstrzymała łez, co odebrano jako wyraz ulgi.

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Iga Świątek rozdaje karty w Wielkim Szlemie. W każdym turnieju tej rangi wygrała przynajmniej 20 pojedynków

W czwartkowe popołudnie Raszynianka przystąpiła do rywalizacji z Karoliną Pliskovą. Tym razem poszło gładko. Wygrana 6:1, 6:3 w naturalny sposób zrodziła na twarzy trzeciej rakiety świata uśmiech satysfakcji.

Świątek nie zdążyła jeszcze podziękować Czeszce za grę, gdy w sieci ukazał się komunikat. Serwis Opta Ace poinformował, że Polka jest dopiero piątą wciąż aktywną tenisistką, która w każdym z czterech turniejów wielkoszlemowych wygrała przynajmniej 20 spotkań. Znalazła się na jednej liście obok Sereny Williams, Venus Williamas, Eliny Switoliny i Madison Keys.

Aktualny bilans Igi wygląda następująco: 43 zwycięskie mecze w Roland Garros, 26 w Australian Open, 24 w US Open i od dzisiaj 20 w Wimbledonie.

- Pierwsza runda na pewno była pełna emocji, ale dziś czułam, jakby to był kolejny dzień w biurze - oznajmiła Świątek po wygranej z Pliskovą. - Musiałam być gotowa, musiałam patrzeć trzeźwo na sytuację i podejmować dobre decyzje. Zawsze jest lepiej, gdy jestem w stanie to zrobić. Dziś był dobry pod tym względem dzień. Byłam konsekwentna i skupiona, więc jestem zadowolona z występu.

W III rundzie najlepsza polska tenisistka zmierzy się z Filipinką Alexandrą Ealą. Spotkanie zostanie rozegrane w najbliższą sobotę, 4 lipca. Relacja live w sportowym serwisie Interii.

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Iga Świątek KENTARO TOMINAGA AFP

Iga Świątek HENRY NICHOLLS / AFP AFP

Iga Świątek Ella Ling/Shutterstock East News





Iga Świątek jedną z głównych faworytek do wygrania Wimbledonu. Rywalki zmieniły podejście do Polki. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport