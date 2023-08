Świątek nawet nie machnęła rakietą i... zdarzyło się to. Wielka historia

Iga Świątek w piątkowe popołudnie wyszła na kort w amerykańskim Cincinnati, by zawalczyć o półfinał turnieju WTA 1000 z Czeszką Marketą Vondrousovą. Jak się okazało, obie panie nie musiały zagrywać nawet jednej piłki by... przejść do historii tenisa. Jak się bowiem okazuje, starcie między nimi od początku miało unikalny charakter - a podobne spotkanie wydarzyło się w erze open zaledwie jeden, jedyny raz.