Świątek napisała historię, tuż po meczu taki wpis. Wszystkim się pochwaliła

Tak dobrze na Wimbledonie Iga Światek nie radziła sobie nigdy. Do tegorocznej edycji jej najlepszym wynikiem był ćwierćfinał z 2023 roku. W tym roku nie dość, że zdołała wyrównać ten rezultat, to jeszcze udało się go poprawić. W 1/4 finału Polka pokonała Ludmiłę Samsonową 6:2, 7:5, dzięki czemu awansowała do półfinału.