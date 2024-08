Świątek napisała do kibiców, szczere wyznanie Polki. "Nie spełniłam marzenia"

Od piątkowego popołudnia Polacy mają już na koncie aż cztery medale zdobyte na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. 2 sierpnia powody do radości milionom kibiców z kraju nad Wisłą dała Iga Świątek, która bez większych problemów pokonała całkowicie bezradną Karolinę Schmiedlovą. Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego długo nie czekała i zaledwie kilkadziesiąt minut po spotkaniu zwróciła się do rodaków. "Zostanę z tym, że choć nie spełniłam największego marzenia, to na dziś zrobiłam wszystko co mogłam, żeby zagrać w #Paris2024 jak umiałam najlepiej, na własnych warunkach" - oznajmiła.