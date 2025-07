Świątek najlepsza w Wimbledonie, ale co stało się w rankingu WTA. Oto sytuacja

Siedem spotkań, siedem zwycięstw - tak zakończyła Wimbledon 2025 Iga Świątek. Większy spokój w grze Polki było już widać w trakcie poprzedzającego angielskie zmagania turnieju WTA 500 w Bad Homburg. Tam raszynianka dotarła do finału, przegrała go z Jessicą Pegulą. Pokazała jednak, że ta nawierzchnia wcale nie musi jej przeszkadzać.

Mimo tak znakomitej postawy Polki aż do dzisiaj nie było wiadomo, czy będzie to miało odzwierciedlenie w jej pozycji w rankingu WTA. Przed zawodami miała gigantyczną stratę do Sabalenki, bardzo dużą do Gauff i całkiem sporą do Peguli. Porażki Amerykanek sprawiły, że do jednej Iga mogła się znaczącą zbliżyć, a drugą - wyprzedzić.