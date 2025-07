Iga Świątek i Carlos Alcaraz do tegorocznego Wimbledonu przystępowali z takim samym dorobkiem, jeśli chodzi o zdobyte tytuły rangi Wielkiego Szlema. Zarówno Polka, jak i Hiszpan zgromadzili po pięć takich triumfów. Wśród ekspertów panowało przekonanie, że Alcaraz jest głównym faworytem turnieju na kortach trawiastych w Londynie i wyjedzie z Wielkiej Brytanii z szóstym takim tytułem - trzecim z rzędu na Wimbledonie.

Igę Świątek traktowano przed turniejem jako kandydatkę do tytułu, ale z drugiego, a może nawet trzeciego szeregu. Trudno się było temu dziwić, dotychczasowe występy naszej gwiazdy na kortach trawiastych nie dawały raczej wielkich powodów do optymizmu. Jak się jednak okazało, współpraca z Wimem Fissettem zmieniła podejście i nastawienie, co pozwoliło Idze rozwinąć się na tej nawierzchni.