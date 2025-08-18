Świątek nagle przerwała wywiad. Kuriozalne sceny po triumfie nad Rybakiną

Iga Świątek w Cincinnati spisuje się znakomicie. Na start Polka pokonała błyskawicznie Anastazję Potapową 6:1, 6:4, a następnie po poddaniu meczu przez Martę Kostiuk, nasza zawodniczka awansowała do 1/8 finału, w którym pokonała Soranę Cirsteę 6:4, 6:3. Triumfem Świątek zakończył się także mecz ćwierćfinałowy w Anną Kalińską. W kolejnej rundzie sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej przyszło zmierzyć się z Jeleną Rybakiną. I choć reprezentantka Kazachstanu sprawiała problemy 24-latce, ostatecznie to jednak Świątek wyszła zwycięsko z tego pojedynku. Pokonała ona 26-latkę 7:5, 6:3.

Po pokonaniu Jeleny Rybakiny Polka zgodnie z wieloletnią już tradycją udzieliła na korcie pomeczowego wywiadu. Niespodziewanie Polka jednak przerwała konwersację ze swoim rozmówcą. A miała ku temu bardzo ważny powód.

"Jakie są twoje myśli odnośnie przygotowania do jednego z najważniejszych finałów?" - chciał wiedzieć mężczyzna, pytając o poniedziałkowy mecz finałowy turnieju rangi WTA 1000 w Cincinnati z Jasmine Paolini.

Polka już zaczęła odpowiadać na pytanie, kiedy nagle... przerwała i skierowała swój wzrok w kierunku nieba. "Czekajcie... pada deszcz?" - spytała, wyraźnie zdezorientowana. "Nie, nie. Prawdopodobnie to tylko ja naplułem na ciebie, gdy zadawałem ci pytanie" - odpowiedział tenisistce jej rozmówca, na co kibice reagowali śmiechem.

"Usłyszałam coś, myślałam, że to grzmot. Nieważne, przepraszam, to po prostu mój umysł" - przyznała Polka, a w odpowiedzi dowiedziała się, że był to prawdopodobnie przelatujący nad kortem samolot.

Rozwiń

Iga Świątek po meczu z Jeleną Rybakiną nie będzie miała wiele czasu na odpoczynek. Polka bowiem w nocy z poniedziałku na wtorek zmierzy się w finale turnieju WTA w Cincinnati z Jasmine Paolini. Panie mają już za sobą kilka wspólnych pojedynków, a polscy kibice z pewnością najlepiej wspominają finał turnieju Ronalda Garrosa w 2024 roku, w którym Świątek pokonała Włoszkę 6:2, 6:1.

Iga Świątek JASON WHITMAN AFP

Iga Świątek JULIEN DE ROSA AFP

Iga Świątek Minas Panagiotakis AFP