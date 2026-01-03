Świątek nadała wiadomość z Australii. Zostało 28 dni. Polka ogłasza

Kadra Niemiec i Holandii czeka na reprezentację Polski w grupowej rywalizacji podczas tegorocznego United Cup. Bój z zachodnimi sąsiadami czeka naszą delegację już w poniedziałek z samego rana czasu polskiego. Iga Świątek w singlowym pojedynku ma rywalizować z Evą Lys.

Przed inauguracją zmagań o awans do kolejnego dla "Biało-Czerwonych" finału nasza wiceliderka rankingu WTA spełniła swój medialny obowiązek, odpowiadając na pytania ze strony dziennikarzy. Część z nich dotyczyła rzecz jasna wyzwań czekających na nią w tym sezonie.

A chodzi przede wszystkim o możliwość skompletowania Wielkiego Szlema - czego Iga Świątek może dokonać już za 28 dni - oraz walkę o powrót na fotel liderki rankingu WTA.

Iga Świątek wprost przed United Cup. Zaczęła mówić o Sabalence

W obu sprawach 24-latka zdaje się zachowywać spokój, co można wywnioskować z odpowiedzi, której udzieliła.

Skupiam się na własnym procesie. Obie te rzeczy są trudne do osiągnięcia. To niezwykle ambitne cele. Droga do nich jest długa. Na Wielkim Szlemie musisz grać świetnie przez dwa tygodnie, nie możesz mieć gorszego dnia, musisz być konsekwentny

I dodała: - Wywalczenie miana numeru jeden także jest trudne, zwłaszcza gdy Aryna Sabalenka grała świetnie w ostatnich latach. Ale szczerze, skupię się tylko na sobie, bo to jedyna możliwa droga. Nie muszę wybierać, co jest dla mnie ważniejsze, co będzie moim priorytetem. Jestem wciąż młoda. Mam mnóstwo czasu na robienie różnych rzeczy i sięganie po różne cele w mojej karierze.

Iga Świątek wypowiedziała się o Arynie Sabalence także w kontekście jej ostatniego pojedynku z Nickiem Kyrgiosem. Jak się okazuje, Polka nie jest zwolenniczką formatu "Bitwy Płci", którą oboje stoczyli.

- Nie oglądałam tego, bo nie oglądam takich rzeczy. Myślę, że na pewno przyciągnęło to sporo uwagi. To była rozrywka, ale nie powiedziałabym, że miało to cokolwiek wspólnego z jakimiś ważnymi tematami czy zmianami społecznymi - powiedziała wprost wiceliderka światowego rankingu, nie zamierzając gryźć się w język.

