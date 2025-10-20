Świątek nadała komunikat przed WTA Finals. Rywalki mogą się obawiać

Iga Świątek w ubiegłym sezonie niespodziewanie straciła prowadzenie w światowym rankingu kobiecego tenisa. Polka otrzymała pozytywny wynik testu antydopingowego, przez co zmuszona była ominąć azjatycką część sezonu. Przerwa w rywalizacji i utrata statusu liderki mocno odbiła się na psychice tenisistki - ta sama ujawniła, że wykrycie w jej organizmie substancji zakazanej i proces oczyszczania się z zarzutów był bez wątpienia najtrudniejszym momentem w jej karierze.

Po powrocie do rywalizacji niegdyś dominatorka kobiecego tenisa nie przypominała samej siebie - już na pierwszy rzut oka widać było, że nie radzi sobie z emocjami, przez co przegrywała kolejne mecze. Pierwszego triumfu Polka doczekała się dopiero na przełomie czerwca i lipca, jednak nie był to byle jaki triumf - nasza zawodniczka sięgnęła bowiem po mistrzostwo Wimbledonu. Osiągnęła więc bowiem sukces na nawierzchni, na której do tej pory radziła sobie najsłabiej. Wygrana ta sprawiła, że raszynianka odzyskała pewność siebie i w kolejnych miesiącach po końcowe trofea sięgała jeszcze w Cincinnati i Seulu.

Iga Świątek ostro trenuje przed WTA Finals

Teraz nasza tenisistka przygotowuje się do jednej z najważniejszych imprez w sezonie. Dzięki swojej pozycji w światowym rankingu kobiecego tenisa po raz kolejny w karierze udało jej się bowiem awansować do kończącego sezon turnieju WTA Finals.

Na krótko przed rozpoczęciem rywalizacji w Arabii Saudyjskiej Iga Świątek zamieściła wpis w mediach społecznościowych, w którym zaprezentowała swoje przygotowania do imprezy. W porównaniu do Aryny Sabalenki - która ładuje baterie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w towarzystwie Pauli Badosy - Polka postawiła na treningi.

Tym samym wiceliderka światowego rankingu wysłała ważną wiadomość rywalkom. Swoim wpisem pokazała bowiem, że zamierza walczyć o kolejny triumf w tej ważnej imprezie. Wcześniej udało jej się sięgnąć po końcowe trofeum w sezonie 2023 w meksykańskim Cancun.

