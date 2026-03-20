Świątek na ustach Rosjan. Wszystko po historycznej porażce w Miami. "Co się z nią dzieje?"
W nocy z 19 na 20 marca byliśmy świadkami historycznej porażki Igi Świątek. Przegrała ona bowiem swój pierwszy mecz w ramach tegorocznej edycji turnieju WTA Miami. Porażka w starciu z niżej notowaną Magdą Linette wywołała poruszenie całego tenisowego świata. Również w Rosji rozpoczęły się dywagacje na temat problemów Raszynianki. Tamtejsi dziennikarze pokusili się o przygotowanie obszernej analizy jej obecnej sytuacji.
Od jakiegoś czasu możemy obserwować długotrwały kryzys Igi Świątek. Jeszcze w poprzednim sezonie objawiał się on poprzez przegranie kilku turniejów, w których to Raszynianka stawiana była w roli absolutnej faworytki do triumfu. Niemniej, w zeszłym roku udało jej się zaliczyć kilka ważnych osiągnięć, jak chociażby triumf w najbardziej prestiżowym tenisowym turnieju świata - Wimbledonie.
Od początku obecnej kampanii wyniki Igi Świątek mogą natomiast budzić dość spore zaniepokojenie. W ramach turnieju Australian Open zakończyła ona swoje zmagania na ćwierćfinale. Podobnie sprawa wyglądała również w Dosze oraz Indian Wells. Jej najbardziej alarmującym występem był jednak mecz, rozegrany w nocy z 19 na 20 marca.
Chodzi oczywiście o starcie 1/32 finału WTA Miami, w którym to Iga Świątek stoczyła bratobójczą walkę z Magdą Linette. Po dość gładkiej wygranej w pierwszym secie, kibice obserwowali dwie kolejne partie, w których 24-latka kompletnie straciła swój rytm, co poskutkowało jej sensacyjnym odpadnięciem z turnieju w Miami przy pierwszej możliwej okazji.
Rosjanie piszą o kłopotach Igi Świątek. Tak ją wypunktowali
Porażka Świątek wywołała ogromne poruszenie w polskich, ale też zagranicznych mediach. Cały świat jest głęboko poruszony tym, co wydarzyło się na kortach w Miami.
Głosów zaskoczenia nie brakuje także w Rosji. Dziennikarze portalu "sports.ru" postanowili przeprowadzić obszerną analizę tego, co dzieje się obecnie z najwyżej notowaną polską tenisistką. Skupili się oni na czterech głównych problemach Świątek - niespójności w grze, wyraźnym spadku formy, zaprzątaniu sobie głowy zbyt wieloma myślami oraz widocznej "utracie tenisa", który lata temu wniósł ją na sam szczyt rankingu WTA.
"Co się z nią dzieje? [...]. Nawet w tym sezonie gra fantastyczne mecze, miażdżąc zawodniczki z czołowej dwudziestki - a potem wychodzi zupełnie inna niż zwykle. [...]. Od 2022 roku, kiedy Święta zaczęła dominować w turniejach, przegrywała po wygraniu pierwszego seta najwyżej dwa razy w roku. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy poniosła już pięć takich porażek. [...]. Sama powiedziała: >>Zawsze byłam osobą, która za dużo myślała, ale ostatnio stało się to jeszcze większym problemem<<" - podsumowali Świątek rosyjscy dziennikarze.
Kłopoty Raszynianki nie są już jedynie tematem hipotetycznym. Są coraz częściej zauważane przez ekspertów z całego świata, którzy podnoszą w tym temacie masowy alarm. To poważny powód do niepokoju, biorąc pod uwagę, że przez kilka miesięcy nikt nie był w stanie jednoznacznie zdiagnozować przyczyny jej kłopotów.