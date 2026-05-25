Świątek na ustach Hiszpanów. Wydał werdykt przed Roland Garros. "Uśpiony potwór"

Iga Świątek w rok 2026 weszła z wyraźnymi wątpliwościami, które widać było w jej tenisie. Polka nie potrafiła się rozpędzić, zaprezentować swojego najlepszego tenisa. Trudno było szukać pozytywów w jej grze. Podsumowaniem pierwszych trzech miesięcy tego sezonu okazał się turniej w Miami.

Ten był zdecydowanie najgorszym występem Świątek w tym roku, a być może nawet w kilku ostatnich sezonach. Polka pożegnała się z Miami już na etapie drugiej rundy. W tejże przegrała z Magdą Linette po dość gładko wygranym pierwszym secie. Jak się okazało, ta porażka była gwoździem do tenisowej trumny Wima Fissette'a.

Świątek gotowa na triumf w Paryżu. " To idealny moment"

Belg niedługo później został oficjalnie zwolniony. Świątek ruszyła na poszukiwania nowego szkoleniowca. Jej wybór padł na szkołę hiszpańską, a więc tą, która jest bardzo bliska jej sercu. Nowym trenerem Polki został doświadczony Francisco Roig, a pracę rozpoczęli w akademii Rafy Nadala na Majorce.

Rafał Sierhej, Interia Sport: Świątek zwolniła Fissette'a, będąc w kryzysie. Polka po dziesięciu dniach zatrudniła Francisco Roiga. Jak odebrałeś ten wybór Igi?

Alejandro Peinado, "OkDiario": Myślę, że decyzja Igi była odważna. Uważam, że te 10 dni, które spędzili na Majorce, poznając się jako trener i zawodniczka, były wielkim sukcesem. Dzięki temu Iga upewniła się, że Roig jest właściwym trenerem, który rozwiąże jej problemy.

Początek ich wspólnej pracy to piękne obrazki z Majorki, gdzie Iga trenowała nie tylko pod wodzą Roiga, ale także Rafy Nadala. Później przyszedł sprawdzian. Turnieje w Stuttgarcie i Madrycie nie wypadły pozytywnie.

- Stuttgart i Madryt, gdzie pokładano w niej duże nadzieje, nie poszły dobrze; myślę, że to część procesu uczenia się. Roig i Iga musieli przetrwać te dwa turnieje, gdzie naprawdę się poznali. Trening to jedno, rywalizacja to drugie. To było przydatne dla nich obojga. Rzym był tego dowodem.

W Rzymie widziałeś już przebłyski Igi z czasów, gdy kompletnie dominowała nad swoimi rywalkami?

- Najważniejszą zmianą, jaką Roig i Iga musieli wprowadzić, było przypomnienie sobie, kim jest Iga. Sprawienie, by Iga znów poczuła się jak Iga. Stało się to w Rzymie, kiedy dotarła do swojego pierwszego półfinału Masters 1000 w 2016 roku. Termin turnieju również był idealny. Iga uwielbia korty ziemne. Przybycie Roiga akurat na początku sezonu na kortach ziemnych było idealne.

Ostatecznie Iga w Rzymie tak jak mówisz dotarła do pierwszego w tym sezonie półfinału. W tym przegrała z Eliną Switoliną, ale pozostawiła po sobie bardzo dużo pozytywów. Czy we Włoszech pierwszy raz od dawna widziałeś "starą Igę"? Co twoim zdaniem w tym krótkim czasie poprawił Roig w tenisie Polki?

- Iga i Roig są stworzeni do osiągania świetnych wyników na każdej nawierzchni, zwłaszcza ziemnej. Oboje są w tym ekspertami. Iga była zniszczonym i uśpionym potworem, z Roigiem się przebudziła.

Przed nami turniej, który Iga i Roig darzą szczególnym uczuciem. Czy to duet stworzony do triumfu w Roland Garros? Jakie są twoje odczucia przed startem imprezy? Wyżej stawiasz szanse Igi czy np. Sabalenki?

- Ma zdradliwą drabinkę. Na pierwszy rzut oka wygląda korzystnie, ale w rzeczywistości będzie bardzo wymagająca. Aryna Sabalenka przyjeżdża z bagażem wątpliwości i problemami na mączce. To idealny moment, żeby Iga Świątek znów wróciła na tron i była sobą w najlepszym wydaniu.

