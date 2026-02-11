Świątek na starcie, Sabalenka ponownie odpuszcza. Jest oficjalne potwierdzenie

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Trwa obecnie turniej WTA 1000 w Dosze, ale jednocześnie dowiadujemy się coraz więcej na temat tego, co czeka nas w najbliższych tygodniach. Poznaliśmy listę startową na Puchar Eisenhowera, który poprzedzi rywalizację w Indian Wells. Na szczycie zestawienia znalazła się Iga Świątek - i to z kim! Tym razem Polka nie zagra w teamie z Hubertem Hurkaczem. Podobnie jak przed rokiem, w imprezie nie weźmie udziału Aryna Sabalenka. Prezentujemy wszystkie detale dotyczące zmagań, w tym rywali naszej reprezentantki.

Dwie kobiety, obie w sportowych strojach, jedna z nich w czapce z daszkiem i białym topie, druga w pomarańczowo-różowym stroju sportowym, obie mają złote naszyjniki i widoczne oznaczenia sponsorów, tło zamazane, skupienie na twarzach.
Iga Świątek i Aryna Sabalenka to dwie najwyżej notowane tenisistki w rankingu WTAMark Avellino / ANADOLU / Anadolu via AFP / IZHAR KHAN / AFPAFP

Puchar Eisenhowera to tradycyjny turniej poprzedzający główne zmagania w imprezach rangi "1000" w Indian Wells. Od kilku lat odbywa się on na zasadzie rywalizacji duetów. Także i tym razem obejrzymy w akcji osiem mikstów. Gra będzie się toczyć na dystansie super tie-breaka, czyli do 10 wygranych punktów (z zachowaniem dwóch "oczek" różnicy). Drabinka jest ułożona na podstawie systemu pucharowego - od ćwierćfinału aż do finału.

Zobacz również:

Magdalena Fręch rywalizowała o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Dosze
Tenis

82 minuty meczu Fręch z Amerykanką w Dosze. Wszystko jasne w kwestii awansu

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

    Na starcie nie zabraknie polskiego akcentu. Podobnie jak w poprzednich edycjach, zobaczymy Igę Świątek. Raszynianka trzykrotnie występowała w teamie z Hubertem Hurkaczem. Za każdym razem kończyli rozgrywki na innym etapie. Najlepiej wypadli w 2023 roku, kiedy to dotarli do finału, ulegając parze Aryna Sabalenka/Taylor Fritz. Dwa lata temu pożegnali się po pierwszej rundzie, a 11 miesięcy temu ulegli duetowi Madison Keys/Tommy Paul w batalii o awans do decydującego starcia.

    Zobacz również:

    Hubert Hurkacz zgłosił się do singla i debla na turnieju ATP 500 w Rotterdamie
    Hubert Hurkacz

    Bublik zrezygnował. A Hurkacz odpadł. Dwa niewykorzystane meczbole w Rotterdamie

    Mateusz Stańczyk
    Mateusz Stańczyk

      Tie Break Tens 2026: Świątek w akcji, ale nie z Hurkaczem

      Co ciekawe, tym razem wiceliderka rankingu WTA nie zagra w parze z Wrocławianinem. Organizatorzy Pucharu Eisenhowera (znanego również jako Tie Break Tens - przyp. red.) poinformowali w specjalnym komunikacie, że Świątek wystąpi w duecie z Casperem Ruudem. Oboje znaleźli się na szczycie listy startowej. Można zatem powiedzieć o pewnej kontynuacji, zapoczątkowanej podczas ubiegłorocznego US Open. Iga i Norweg wzięli wówczas udział w unikalnej rywalizacji na Wielkim Szlemie i otarli się o tytuł w mikście, przegrywając dopiero w finale z teamem Sara Errani/Andrea Vavassori.

      Wiemy już, że na starcie zabraknie Aryny Sabalenki. Patrząc na obecną pozycję Białorusinki, można zakładać, iż dostała zaproszenie do udziału w Pucharze Eisenhowera, ale najwyraźniej zdecydowała się odmówić. Przypomnijmy, że przed rokiem tenisistka z Mińska widniała na początkowej liście razem z Taylorem Fritzem. Finalnie liderka rankingu WTA zrezygnowała z gry, a Amerykanin wystąpił w parze z Jeleną Rybakiną. I wygrali wówczas całe zmagania. Teraz mistrzyni Australian Open 2026 i zawodnik z USA będą mieli okazję bronić tytułu wywalczonego 11 miesięcy temu.

      Zobacz również:

      Coco Gauff rywalizowała o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Dosze
      Tenis

      Gauff wyeliminowana z rozgrywek. Polka ogłosiła werdykt. Świątek traci rywalkę

      Mateusz Stańczyk
      Mateusz Stańczyk
        Oto lista startowa na Tie Break Tens
        • Iga Świątek & Casper Ruud
        • Mirra Andriejewa & Daniił Miedwiediew
        • Jelena Rybakina & Taylor Fritz
        • Emma Navarro & Ben Shelton
        • Jasmine Paolini & Matteo Berrettini
        • Jessica Pegula & Tommy Paul
        • Amanda Anisimova & Andriej Rublow
        • Leylah Fernandez & Felix Auger-Aliassime

        Jak widać, mimo nieobecności Aryny Sabalenki, Carlosa Alcaraza, Jannika Sinnera czy Novaka Djokovicia, w imprezie nie zabraknie dużych nazwisk. Większość zawodniczek plasuje się w czołowej "10" zestawienia WTA, nieźle wygląda także obsada po stronie panów. Warto też wspomnieć, że starcie pojawią się triumfatorzy sprzed dwóch lat, czyli Emma Navarro i Ben Shelton. Puchar Eisenhowera odbędzie się w nocy z 3 na 4 marca o godz. 4:00 czasu polskiego. Zapowiadają się ekscytujące zmagania na Stadium 2 w Indian Wells.

        Zobacz również:

        Iga Świątek
        Iga Świątek

        Imponujący triumf Świątek w Katarze, a to nie koniec. Jest komunikat organizatorów

        Rafał Sierhej
        Rafał Sierhej
        Iga Świątek – Belinda Bencic. Skrót meczuPolsat Sport
        Zawodniczka tenisowa o wyraźnie ekspresyjnej twarzy z uniesionymi ramionami podczas intensywnego momentu meczu, ubrana w sportowy strój i czapkę, w tle rozmyta publiczność.
        Iga ŚwiątekMatthew StockmanAFP
        Dwoje sportowców stoi razem i uśmiecha się do kamery, jedna z osób trzyma w rękach srebrną tacę będącą nagrodą za osiągnięcie sportowe, obie osoby ubrane są w stroje sportowe.
        Iga Świątek i Casper Ruud z nagrodą za drugie miejsce w mikstowym US Open 2025TIMOTHY A. CLARY / AFPAFP
        Jelena Rybakina
        Jelena RybakinaIZHAR KHANAFP

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja