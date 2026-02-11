Puchar Eisenhowera to tradycyjny turniej poprzedzający główne zmagania w imprezach rangi "1000" w Indian Wells. Od kilku lat odbywa się on na zasadzie rywalizacji duetów. Także i tym razem obejrzymy w akcji osiem mikstów. Gra będzie się toczyć na dystansie super tie-breaka, czyli do 10 wygranych punktów (z zachowaniem dwóch "oczek" różnicy). Drabinka jest ułożona na podstawie systemu pucharowego - od ćwierćfinału aż do finału.

Na starcie nie zabraknie polskiego akcentu. Podobnie jak w poprzednich edycjach, zobaczymy Igę Świątek. Raszynianka trzykrotnie występowała w teamie z Hubertem Hurkaczem. Za każdym razem kończyli rozgrywki na innym etapie. Najlepiej wypadli w 2023 roku, kiedy to dotarli do finału, ulegając parze Aryna Sabalenka/Taylor Fritz. Dwa lata temu pożegnali się po pierwszej rundzie, a 11 miesięcy temu ulegli duetowi Madison Keys/Tommy Paul w batalii o awans do decydującego starcia.

Tie Break Tens 2026: Świątek w akcji, ale nie z Hurkaczem

Co ciekawe, tym razem wiceliderka rankingu WTA nie zagra w parze z Wrocławianinem. Organizatorzy Pucharu Eisenhowera (znanego również jako Tie Break Tens - przyp. red.) poinformowali w specjalnym komunikacie, że Świątek wystąpi w duecie z Casperem Ruudem. Oboje znaleźli się na szczycie listy startowej. Można zatem powiedzieć o pewnej kontynuacji, zapoczątkowanej podczas ubiegłorocznego US Open. Iga i Norweg wzięli wówczas udział w unikalnej rywalizacji na Wielkim Szlemie i otarli się o tytuł w mikście, przegrywając dopiero w finale z teamem Sara Errani/Andrea Vavassori.

Wiemy już, że na starcie zabraknie Aryny Sabalenki. Patrząc na obecną pozycję Białorusinki, można zakładać, iż dostała zaproszenie do udziału w Pucharze Eisenhowera, ale najwyraźniej zdecydowała się odmówić. Przypomnijmy, że przed rokiem tenisistka z Mińska widniała na początkowej liście razem z Taylorem Fritzem. Finalnie liderka rankingu WTA zrezygnowała z gry, a Amerykanin wystąpił w parze z Jeleną Rybakiną. I wygrali wówczas całe zmagania. Teraz mistrzyni Australian Open 2026 i zawodnik z USA będą mieli okazję bronić tytułu wywalczonego 11 miesięcy temu.

Oto lista startowa na Tie Break Tens

Iga Świątek & Casper Ruud

Mirra Andriejewa & Daniił Miedwiediew

Jelena Rybakina & Taylor Fritz

Emma Navarro & Ben Shelton

Jasmine Paolini & Matteo Berrettini

Jessica Pegula & Tommy Paul

Amanda Anisimova & Andriej Rublow

Leylah Fernandez & Felix Auger-Aliassime

Jak widać, mimo nieobecności Aryny Sabalenki, Carlosa Alcaraza, Jannika Sinnera czy Novaka Djokovicia, w imprezie nie zabraknie dużych nazwisk. Większość zawodniczek plasuje się w czołowej "10" zestawienia WTA, nieźle wygląda także obsada po stronie panów. Warto też wspomnieć, że starcie pojawią się triumfatorzy sprzed dwóch lat, czyli Emma Navarro i Ben Shelton. Puchar Eisenhowera odbędzie się w nocy z 3 na 4 marca o godz. 4:00 czasu polskiego. Zapowiadają się ekscytujące zmagania na Stadium 2 w Indian Wells.

