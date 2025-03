Świątek na samym szczycie, Sabalenki nawet nie widać. Takie wieści przed Indian Wells

"Z pewnością nie były to wyniki i gra, których chciałam i jasne, że potrzebowałam kilku godzin, aby to przerobić i przetrawić. Niemniej jednak, ciężka praca i tour trwają cały czas, prawda? A więc teraz szybki czas na zmianę perspektywy i wyciągnięcie wniosków. Do zobaczenia wkrótce w tenisowym raju w Kalifornii! Dziękuję Doha, dziękuję Dubaj " - w taki sposób Iga Świątek skomentowała swoje ostatnie wyniki w mediach społecznościowych.

Polka odnosiła się tu oczywiście do tego, co działo się na bliskim wschodzie, bo ze swojego występu w Australian Open miała prawo być naprawdę zadowolona. W Melbourne bowiem Świątek dotarła aż do półfinału, co dotychczas było jej granicą w Melbourne. W walce o finał stoczyła fantastyczny bój z Madison Keys. Pojedynek polsko-amerykański zakończył się dopiero na super tie-breaku, ale do finału awansowała ta niżej rozstawiona z tenisistek.