Na początku lutego tenisowy świat obiegła informacja, że tegoroczny US Open w mikście będzie wyglądać inaczej niż zwykle. Zmagania w tej kategorii zostaną rozegrane w tym samym tygodniu, co eliminacje - w dniach 19-20 sierpnia. Rozgrywki w grze mieszanej, składające się z 16 teamów, odbędą się na dwóch największych arenach nowojorskiego kompleksu: Arthur Ashe Stadium i Louis Armstrong Stadium.

Każdy mecz, z wyjątkiem finału, zostanie rozegrany w formule do dwóch wygranych setów, ale jedynie do czterech gemów, bez przewag. W przypadku trzeciej partii ma być rozgrywka do 10 wygranych punktów, czyli tzw. super tie-break. W decydującym starciu nastąpi powrót do "tradycyjnej" reguły w przypadku pierwszego i drugiego seta, czyli do sześciu gemów. Zwycięzcy otrzymają nagrodę w postaci miliona dolarów.

To miała być zachęta do udziału największych gwiazd tenisa, które zwykle odpuszczają zmagania w grze mieszanej. I trzeba przyznać organizatorom, że dopięli swego. Już podczas wstępnej listy startowej, która ukazała się 17 czerwca, można było dostrzec mnóstwo ciekawych nazwisk. Iga Świątek zgłosiła się do gry w duecie z Casperem Ruudem. 21 lipca zaprezentowano pełną listę. Dołączyli również Jan Zieliński w parze z Su-Wei Hsieh oraz Hubert Hurkacz w teamie z Donną Vekić. Dopiero z tych 25 duetów miała zostać wyłoniona finałowa "16" - osiem na bazie singlowego rankingu i osiem z dzikimi kartami.

Rozwiń

US Open: Organizatorzy zaprezentowali większość zespołów do turnieju miksta

Dzisiaj organizatorzy US Open ogłosili niemal pełny skład zmagań, bowiem zaprezentowano 14 z 16 teamów, które ostatecznie wystąpią na dwóch najważniejszych arenach nowojorskiego Szlema. Na podstawie singlowego rankingu zostali zakwalifikowani:

Emma Navarro i Jannik Sinner

Paula Badosa i Jack Draper

Iga Świątek i Casper Ruud

Jelena Rybakina i Taylor Fritz

Amanda Anisimova i Holger Rune

Belinda Bencić i Alexander Zverev

Jessica Pegula i Tommy Paul

Mirra Andriejewa i Daniił Miedwiediew

Przyznano już także 6 z 8 dzikich kart. Otrzymali je:

Madison Keys i Frances Tiafoe

Olga Danilović i Novak Djoković

Emma Raducanu i Carlos Alcaraz

Taylor Townsend i Ben Shelton

Venus Williams i Reilly Opelka

Sara Errani i Andrea Vavassori

Rozwiń

Dwie pozostałe dzikie karty zostaną przyznane ogłoszone w późniejszym terminie. Na listach brakuje zatem póki co Aryny Sabalenki. Białorusinka miała wystartować w duecie z Grigorem Dimitrowem. Dzisiaj na portalu "Tenniskafe" pojawiła się jednak informacja, że bułgarski tenisista ma opuścić US Open ze względu na kontuzję, jakiej nabawił się jeszcze podczas Wimbledonu w trakcie meczu z Jannikiem Sinnerem. Wiadomość przekazał agent zawodnika. Zobaczymy zatem czy liderka rankingu WTA w singlu dołączy jeszcze do rozgrywek z kimś innym, czy postanowiła je definitywnie odpuścić.

Na liście nie ma także Jana Zielińskiego w parze z Su-Wei Hsieh oraz Huberta Hurkacza w teamie z Donną Vekić. Brak wrocławianina nie jest zaskoczeniem, gdyż 28-latek w ogóle wycofał się z nowojorskich zmagań z powodu procesu rehabilitacji po artroskopii kolana. Z kolei duet dwukrotnych mistrzów imprez wielkoszlemowych w mikście musi liczyć na ew. dziką kartę od organizatorów.

Wimbledon 2025: Sabalenka i Anisimowa w walce o finał – zobacz skrót! WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek Foto Olimpik AFP

Casper Ruud AFP

Aryna Sabalenka GLYN KIRK AFP