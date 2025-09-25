Świątek na czele protestu tenisistek. Polka złożyła podpis pod ważnym listem

Iga Świątek jako absolutnie czołowa tenisistka świata często wypowiada się na tematy, które dotyczą większości zawodniczek. Można powiedzieć, że Polka nie raz była zwyczajnie głosem tenisistek, a z racji na jej markę, słowa wypowiedziane akurat przez Świątek brzmią głośniej, niż gdyby zrobiła to inna zawodniczka, wyłączając pewnie Arynę Sabalenkę i Coco Gauff.

Tak stało się w marcu tego roku, gdy francuscy dziennikarze ujawnili, że gwiazdy męskiego i żeńskiego tenisa napisali list, w którym domagali się zwiększenia nagród finansowych od organizatorów Wielkiego Szlema. Wówczas pod listem podpisała się cała najlepsza dziesiątka rankingu WTA, wyłączając Jelenę Rybakinę, swoje podpisy złożyła także dziesiątka najlepszych tenisistów rankingu ATP.

Podpis Igi Świątek. List trafił do władz tenisa

Na tym jednak nie koniec. Kolejny krok zawodników i zawodniczek ujawniają dziennikarze cenionego portalu "The Athletic". Jak się bowiem okazuje, czołówka tenisa wystąpiła z kolejnym apelem do organizatorów czterech turniejów rangi Wielkiego Szlema, a więc Australian Open, Roland Garros, Wimbledonu i US Open.

Tym razem światowa czołówka na czele z Igą Świątek wzywa do zmiany w trzech aspektach. Po pierwsze podtrzymane są apele o zwiększenie nagród pieniężnych z 16 procent do 22 procent z puli przychodów. Zmiana miałaby nastąpić do 2030 roku. Dodatkowo tenisiści i tenisistki apelują o rozpoczęcie wpłat na fundusz dobrostanu zawodników i świadczeń socjalnych obejmujących emerytury, opiekę zdrowotną i urlopy macierzyńskie.

Ostatnim podpunktem jest utworzenie Rady Zawodników Wielkiego Szlema. Co istotne tym razem pod listem nie podpisała się jedna wielka postać tenisa. Mowa o Novaku Djokoviciu, który aktywnie działa, aby poprawić sytuację tenisistów i tenisistek.

