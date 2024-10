Świątek na czele, a tymczasem takie słowa trenera Sabalenki. Bez owijania w bawełnę

Tenis. Anton Dubrow został zapytany wprost

"To, jak potrafi ponownie odpalić, aby lepiej wrócić do meczu i odzyskać skupienie, kiedy chce wyrzucić z siebie agresję, kiedy chce wpaść panikę i zacząć krzyczeć... Nauczyła się lepiej kierować te uczucia na walkę na korcie , na lepszą motywację. To jest największy postęp" - stwierdził.

Tenis. Aryna Sabalenka z Karoliną Muchovą po osobisty rekord

Sabalenka turniej w stolicy Chin może wykorzystać do zbliżenia się do Świątek w rankingu WTA. Polka, która broniła tytułu, nie wystąpiła w tej imprezie, a jeśli Białorusinka odniesie końcowe zwycięstwo to jej strata do 23-letniej raszynianki zmniejszy się do 284 punktów.