Iga Świątek miała wymagający test na otwarcie Australian Open. Niespodziewane problemy sprawiła jej Yue Yuan, którą wyraźnie pokonała podczas ubiegłorocznego turnieju w Pekinie. W poniedziałek Chinka zaprezentowała się z solidnej strony i niewiele brakowało, by wygrała premierową odsłonę pojedynku. Raszynianka przez długi czas nie mogła złapać właściwego rytmu, przegrywała już 3:5. Ostatecznie wygrała jednak pierwszego seta po tie-breaku. W drugim też nie było łatwo, ale tym razem udało się uniknąć nerwowej końcówki. Finalny wynik brzmiał 7:6(5), 6:3 z perspektywy mistrzyni Wimbledonu 2025.

Dzisiaj wiceliderka rankingu WTA stanęła do rywalizacji o trzecią rundę wielkoszlemowych zmagań w Melbourne. Jej przeciwniczką okazała się Marie Bouzkova, z którą też odnosiła dość pewne zwycięstwa w przeszłości. Czeszka posiada zupełnie inną charakterystykę gry niż rywalka Polki w premierowej fazie rozgrywek. Tenisistka naszych południowych sąsiadów bazuje przede wszystkim na solidnej defensywie, nie generuje bardzo wysokich prędkości. Bardziej stara się wymuszać błędy na przeciwniczkach. W związku z tym można było przypuszczać, że to Iga postara się prowadzić grę w tym spotkaniu.

Australian Open: Iga Świątek kontra Marie Bouzkova w drugiej rundzie

Mecz rozpoczął się od serwisu Świątek. Polka nieźle weszła w spotkanie, straciła tylko jeden punkt w pierwszym gemie. Po zmianie stron Polka doczekała się dwóch break pointów po podwójnym błędzie Bouzkovej przy podaniu. Premierowej okazji nie udało się wykorzystać, ale była jeszcze druga. I po niej Iga wyszła na 2:0. Trzecie rozdanie przyniosło pierwsze znaczące błędy po stronie naszej reprezentantki. Początkowo Raszynianka dobrze broniła piłek na przełamanie, wspomagała się serwisem przy kluczowych akcjach. Po drodze wiceliderka rankingu miała szanse na trzy "oczka" przewagi". Ostatecznie doszło jednak do powrotnego breaka. Najpierw 24-latka popełniła podwójny błąd serwisowy, a potem zanotowała pomyłkę na szerokość w trakcie wymiany.

Po zmianie stron Marie posiadała szansę, by osiągnąć prowadzenie 40-0 przy swoim podaniu. Nie wykorzystała jednak tej piłki i sytuacja w czwartym gemie uległa zmianie. Od stanu 30-30 Bouzkova popełniła dwa podwójne błędy serwisowe z rzędu. To był sygnał dla Raszynianki, że Czeszka obawia się returnów Polki. Po chwili Świątek zdołała potwierdzić różnicę przełamania. Na tablicy wyników zrobiło się 4:1 dla naszej reprezentantki. W trakcie szóstego rozdania Marie bezproblemowo utrzymała swoje podanie. Ciekawa sytuacja nastąpiła na starcie kolejnego gema doszło do nietypowej sytuacji. Wyglądało to tak, jakby Bouzkova wystraszyła się ruchów Polki przy siatce. Niewiele brakowało, a Raszynianka zostałaby trafiona w głowę rakietą rywalki.

Ostatecznie nic się Idze nie stało. Mistrzyni ubiegłorocznego Wimbledonu zdominowała końcówkę partii. Najpierw utrzymała serwis, a potem jeszcze raz przełamała przeciwniczkę i dzięki temu triumfowała w premierowej odsłonie 6:2. Polka dobrze zainaugurowała także kolejną część pojedynku, nie tracąc punktu przy własnym podaniu. Później obserwowaliśmy jednak słabszy fragment w wykonaniu naszej reprezentantki. Świątek niepotrzebnie się spieszyła, co generowało sporo błędów. "Dawaj, dyscyplina!" - krzyknęła w pewnym momencie w jej kierunku Daria Abramowicz. Niestety, Raszynianka trochę na własne życzenie przegrała trzy gemy z rzędu i nagle zrobiło się 3:1 dla Czeszki.

W następnych minutach Iga wróciła do lepszej gry, co od razu przełożyło się na rezultat na tablicy wyników. Podczas szóstego gema Świątek doprowadziła do remisu, a po chwili znalazła się już na prowadzeniu. W trakcie ósmego rozdania znów zobaczyliśmy kilka prostych błędów Raszynianki, przez co to Bouzkova jako pierwsza miała swoją szansę na zdobycie kolejnego "oczka". W kluczowym momencie wiceliderka rankingu WTA uspokoiła jednak swoją grę. Wygrała trzy akcje z rzędu, w których pewnie prowadziła wymiany. Dzięki temu przy stanie 5:3 serwowała po zwycięstwo w spotkaniu. 24-latka wykonała swoje zadanie, chociaż nie bez problemu - wykorzystała dopiero trzeciego meczbola. Ostatecznie triumfowała w całym pojedynku 6:2, 6:3 i zameldowała się w trzeciej rundzie. W sobotę zmierzy się z Anną Kalinską. Jutro poznamy dokładną godzinę tego starcia.

Dokładny zapis relacji z meczu Iga Świątek - Marie Bouzkova jest dostępny TUTAJ. Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

Iga Świątek: „Na początku turnieju nigdy nic nie wiadomo” WIDEO © 2025 Associated Press

Iga Świątek Ma Ping/Xinhua News/East News AFP

Marie Bouzkova i Iga Świątek po ich spotkaniu w Paryżu. 31 maja 2024 roku ALAIN JOCARD AFP

Anna Kalinska ANTHONY WALLACE AFP