Świątek musi czekać, zostało 10 dni. A tu WTA ogłasza. Wielka zmiana ws. Polki

Do rozpoczęcia tegorocznego turnieju WTA Finals w Rijadzie pozostało już zaledwie 10 dni. Wciąż nie znamy jednak kompletu uczestniczek imprezy wieńczącej ten sezon. O ostatni wolny slot walczą jeszcze Mirra Andriejewa oraz Jelena Rybakina. Reprezentantka Kazachstanu ma wszystko w swoich rękach. Wystarczy, że zdoła awansować do półfinału w Tokio, a awans stanie się jej udziałem. Jeśli jednak wypadnie wcześniej z turniejowej drabinki, to nieobecna w Japonii Rosjanka po raz pierwszy w karierze wystąpi w finałach.

Siedem tenisistek jest już jednak pewnych występu w stolicy Arabii Saudyjskiej. A są to: Aryna Sabalenka, Iga Świątek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys oraz mająca polskie korzenie reprezentantka Włoch - Jasmine Paolini.

WTA rozpoczęło już regularną publikację sylwetek finalistek, przedstawiając ich "Drogę do Rijadu". I tak na łamach portalu organizacji zarządzającej tenisem, streszczony został obecny sezon w wykonaniu Igi Świątek.

Iga Świątek czeka na WTA Finals. Odnotowali wielką zmianę u Polki

Za największy sukces naszej reprezentantki w tym roku uznany został rzecz jasna jej niespodziewany triumf na kortach Wimbledonu. - Przyjmując bardziej agresywne podejście, 24-latka z Polski posyłała mocniejszy serwis i spłaszczała swój słynny forhend. Podobnie jak jej idol, Rafael Nadal, zwiększyła ryzyko i zgarnęła nagrodę - podsumowano występ raszynianki na brytyjskiej odnodze Wielkiego Szlema.

Postawę Igi Świątek w ciągu ostatnich miesięcy spuentowali także w autorskich komentarzach redaktorzy portalu WTA, pisząc o wielkiej zmianie, jaką da się zaobserwować w jej grze i wielkiej szansie, która jawi się przed drugą rakietą świata w związku z występem w Arabii Saudyjskiej.

- Pomyślcie o tym, gdzie Świątek była przed rokiem. Przegapiła "azjatycki swing" i straciła pierwsze miejsce w rankingu. Teraz wciąż jest w nim druga, ale jest w znacznie lepszym położeniu niż w tamtym czasie. Zmiany, które zaimplementowała wraz z trenerem Wimem Fissettem zdają się działać. To będzie ważny turniej dla Świątek. Chociaż nie zdoła wyprzedzić Sabalenki w walce o fotel liderki, jest to dla niej gigantyczna szansa na to, by zmniejszyć stratę i zaznaczyć swoją obecność przed kolejnym sezonem - napisał Greg Garber.

- Rok zmienił dla niej wszystko. Jak zauważył wcześniej Greg, zwycięstwo w Londynie na nowo zdefiniowało jej potencjał. Wyprzedziła już Szarapową i Hingis na wielkoszlemowej liście wszech czasów, a drugi tytuł w WTA Finals tylko wzmocniłby jej CV, które już zapisało się w historii - dodał Brad Kallet.

A na koniec WTA zaznaczyło:

Jeśli Świątek wygra w Rijadzie, zamknie sezon takim oświadczeniem, jakie może wygłosić tylko kilka zawodniczek w jakiejkolwiek epoce

Iga Świątek odpada z US Open! Anisimova i Auger-Aliassime w półfinale [Day 11] AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek Artur Widak AFP

Iga Świątek Xiao Yijiu AFP

Iga Świątek Pedro PARDO AFP