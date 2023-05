Świątek może zmienić plany startowe. Ekspertka ma wątpliwości

21-letnia tenisistka z Raszyna zagrała siódmy turniej w tym sezonie, pięć na nawierzchni twardej, dwa na kortach ziemnych. Wiosna to przede wszystkim czas rozgrywek na nawierzchni ceglanej i dwie najbliższe, a zarazem najważniejsze imprezy tenisowe, odbędą się "na mączce".

Iga Świątek mocno odczuła trudy turnieju w Madrycie

9 maja na przepięknym obiekcie Foro Italico w Rzymie rozpoczyna się Internationali BNL D’Italia. To turniej najwyższej rangi, podobnie jak ten w Madrycie - WTA 1000. Do zdobycia jest 1000 punktów do rankingu, ale premia pieniężna wynosi - połowę mniej niż w stolicy Hiszpanii - 521 tysięcy euro.