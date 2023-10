Świątek może sporo odrobić do Sabalenki. Zwrot akcji w walce o numer 1

Iga Świątek po kapitalnym meczu pokonała dzisiaj Caroline Garcię i awansowała do półfinału WTA 1000 w Pekinie, gdzie przyjdzie jej się zmierzyć z Amerykanką - Coco Gauff. Z gry o tytuł w stolicy Chin odpadła już Aryna Sabalenka, która musiała uznać wyższość reprezentantki Kazachstanu - Jeleny Rybakiny. To spowodowało jeszcze ciekawszą sytuację w walce o miano liderki rankingu WTA na koniec sezonu. Polka może odrobić w tym tygodniu sporo punktów do konkurentki.