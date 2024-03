Świątek może przejść do historii. Obok niej tylko prawdziwe legendy

Iga Świątek nie zwalnia tempa. Niedawno wygrała przecież prestiżowe Indian Wells, a już rusza po kolejny turniej i nie mniej prestiżowe Miami Open, a więc imprezę rangi WTA 1000. Ten turniej wygrała już w 2022 roku, gdy w finale rozbiła Naomi Osakę. Rok później Polka się wycofała, więc naturalnie turnieju nie wygrała. Według wyliczeń serwisu "Opta", Świątek ma największe szanse na wygranie w tym sezonie, a jeśli jej się to uda, to dołączy do absolutnie legendarnego grona.