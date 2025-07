Mecz Igi Świątek z Clarą Tauson to najlepszy dowód na to, że nie ważne jak się zaczyna, a kluczowe jest to, w jakim stylu przebiega finisz. Polka rozpoczęła bowiem swój występ w tym spotkaniu od dwóch podwójnych błędów serwisowych i utraty własnego podania. Na szczęście to nie wybiło jej z rytmu. Była liderka rankingu WTA błyskawicznie doprowadziła do wyrównania, a następnie wygrała także 6:4 całego pierwszego seta.