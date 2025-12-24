Świątek mówi wprost. "Zimny prysznic". Wskazała punkt przełomowy sezonu

Iga Świątek ma za sobą pierwszy pełny sezon pod wodzą Wima Fissette. Ten już na pewno zostanie zapamiętany przez naszą gwiazdę na całe życie. Wszystko z powodu jednego, ale jakże wielkiego triumfu. Mowa oczywiście o wygranej w turnieju rangi Wielkiego Szlema na kortach Wimbledonu.

Ten do tego sezonu był dla Igi wręcz przeklęty, jeśli chodzi o karierę zawodową, bo jako juniorka triumfowała w tej imprezie. Do sezonu 2025 nie potrafiła jednak przełożyć tego na seniorską rywalizację. Współpraca z Wimem Fissettem sprawiła, że wiceliderka rankingu WTA w końcu przełamała "klątwę".

Świątek nie ma złudzeń. To był punkt przełomowy sezonu

Jej triumf w Londynie był imponujący, Iga wygrała w sposób niezapomniany, w finale, nie tracąc nawet gema. W tym momencie Świątek szlifuje swoją dyspozycję wspólnie ze swoim sztabem. Wim Fissette w niedawnym wywiadzie na kanale "Break Point" zdradził, że trenują trzy dni z rzędu, z dniem przerwy.

Tuż przed wigilią Bożego Narodzenia Iga spotkała się z Jackiem Kurowskim w programie "Oko w oko". Przy jednym z pytań dziennikarz podkreślił, że z roku na rok Polka wygra mniej turniejów. W 2025 roku Iga triumfowała "ledwie" trzykrotnie. Świątek w rozmowie poszukała jednak pozytywów.

- Można spojrzeć na to z innej strony. Wygrałam w tym roku turnieje, które były ostatnie na mojej liście, czyli Wimbledon i Cincinnati. Dla mnie były to zawsze były turnieje bardzo wymagające, takie w których okoliczności niekoniecznie mi sprzyjały. Te sukcesy pozostaną ze mną na zawsze - rozpoczęła.

Fissette we wspomnianej rozmowie wspominał, że w jego opinii momentem przełomowym był turniej w Rzymie, co Iga sama potwierdziła. - Zdecydowanie porażka w Rzymie była dla mniej najbardziej bolesna. To był dla mnie taki zimny prysznic. Wyglądałam źle na korcie, nie był to tenis, do którego dążę - tłumaczyła.

- Z drugiej strony ten zimny prysznic był mi potrzebny. Myślę, że bez tego mogłaby nie dotrzeć do półfinału na Roland Garros, a potem także nie wygrałabym Wimbledonu. Po Rzymie moim zdaniem weszłam dopiero na dobry tor, jeśli chodzi o kontruktywną pracę we wszystkich aspektach - podsumowała Polka.

Iga Świątek: Mam wrażenie, że w tym roku zrobiłam największy postęp na trawie Polsat Sport Polsat Sport

Czy Iga Swiątek doczeka się triumfu w Wimbledonie? Trener Wim Fissette nie unika trudnego tematu AFP

Iga Świątek poznała rywalkę w drugiej rundzie WTA 1000 w Miami CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Iga Świątek poznała swoją rywalkę w drugiej rundzie WTA 1000 w Wuhan JUNG YEON-JE AFP