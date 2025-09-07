Świątek mogła tylko o tym marzyć. Sabalenka triumfuje, a to nie koniec. Ponad 18 milionów

Aryna Sabalenka do tegorocznego US Open nie przystępowała jako murowana faworytka. Eksperci nieco więcej szans dawali Idze Świątek, która po Wimbledonie prezentowała lepszą formę od Białorusinki. Liderka rankingu WTA z kolei do tej imprezy przystępowała z ogromną presją na swoich barkach. Po pierwsze bowiem broniła tytułu sprzed roku, co już mówi samo za siebie.

Oprócz tytułu broniła także aż dwóch tysięcy punktów w rankingu WTA, a Iga Świątek od wygranej w Wimbledonie rozpoczęła swoją pogoń za fotelem liderki notowania. Jeszcze w trakcie turnieju jasne stało się, że do zmiany na pozycji numeru jeden nie dojdzie, ale kwestią otwartą pozostawało to, jak duża będzie przewaga Sabalenki. Tutaj wszystko zależało od wyników Igi i Białorusinki.

Sabalenka odjechała Świątek. Trzy miliony różnicy

Podobnie było także jeśli chodzi o historyczny oraz tegoroczny ranking zarobków. Przed US Open w obu tych klasyfikacjach wyraźnie prowadziła Polka, ale organizatorzy zapewnili za wygraną taką nagrodę, że wszystko mogło się przewrócić do góry nogami. Polka odpadła w ćwierćfinale, co zapewniło jej wypłatę na poziomie 660 tysięcy dolarów, a więc prawie 2,5 miliona złotych.

Aryna Sabalenka zaś dotarła aż do finału, w którym mierzyła się z Amandą Anisimovą, a więc pogromczynią Igi. Amerykanka walczyła, ale nie zdołała pokonać rywalki, co sprawia, że Sabalenka obroniła tytuł, dwa tysiące punktów, a także zapewniła sobie historyczną nagrodę pieniężną w wysokości aż pięciu milionów dolarów, a więc ponad 18 milionów złotych, co jest największą wypłatą za wygraną w turnieju tenisowym w historii.

Dla porównania Iga za wygraną w Wimbledonie zarobiła "ledwie" cztery miliony dolarów, różnica jest więc znacząca. Takie wypłaty od amerykańskich organizatorów sprawiają, że Świątek nieznacznie przekroczyła granicę 42 milionów dolarów zainkasowanych na korcie. Z kolei Sabalenka jest już bliżej 42,5 miliona dolarów, a to oznacza, że Białorusinka wyprzedziła Polkę w historycznym rankingu zarobków o kilkaset tysięcy dolarów. Gdy zaś spojrzymy tylko na ten rok, to przewaga Aryny jest już gigantyczna, bo wynosi ponad trzy miliony dolarów.

