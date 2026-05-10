Świątek miażdży w Rzymie, znowu 6:0. Błyskawiczna reakcja. Ujawniono listę

Italian Open to pierwszy turniej, w którym Iga Świątek notuje dwa zwycięstwa pod trenerską wodzą Francisco Roiga. W Stuttgarcie przegrała już drugi pojedynek, w Madrycie - w trakcie drugiego skreczowała.

Hiszpański szkoleniowiec na Foro Italico oklaskiwał swoją podopieczną z trybun. Zdążył zamienić gips na buta ortopedycznego. To efekt zabiegu rekonstrukcji ścięgna Achillesa, jaki wykonano u niego przed kilkoma dniami w Warszawie.

Iga Świątek ponownie wśród legend. Udany początek batalii o czwarty triumf w Rzymie

W pierwszej rundzie Raszynianka była rozstawiona. W kolejnej fazie uporała się z Caty McNally, wygrywając 6:1, 6:7, 6:3. Z kolei w boju o 1/8 finału pokonała w niedzielę Elsabettę Cocciaretto - tym razem w dwóch setach.

Polka potrzebowała 65 minut, by zwyciężyć 6:1, 6:0. Włoszka była bliska urwania gema również w drugiej partii, ale ostatecznie jej starania spełzły na niczym. Tenisowi kronikarze tylko na to czekali.

Świątek nie zdążyła jeszcze podbiec do siatki i podziękować rywalce za grę, gdy w sieci ukazał się komunikat. Serwis OptaAce poinformował, że nasza reprezentantka została czwartą tenisistką w erze Open, która w Italian Open wygrała przynajmniej 10 setów do zera.

Wcześniej ta sztuka udałą się tylko Chris Evert (16 takich setów) oraz Gabrieli Sabatini i Serenie Williams (po 11).

W meczu o ćwierćfinał Swiątek zagra w poniedziałek (nie przed 18:00) z Naomi Osaką. Bilans dotychczasowych konfrontacji z Japonką jest dla Igi korzystny - wynosi 2:1. Teraz musi go poprawić, jeśli marzy o czwartym tytule w Rzymie.

W stolic Włoch najlepsza polska tenisistka okazywała się bezkonkurencyjna w latach 2021, 2022 i 2024.

