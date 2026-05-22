Świątek miażdży w Paryżu. Kapitalna seria Polki. To się nazywa atomowe otwarcie

Łukasz Żurek

Iga Świątek sposobi się do kolejnego startu we French Open. Polka nie jest wymarzoną rywalką w startowej fazie turniejów WTA. A w imprezach wielkoszlemowych szczególnie - tu jej dotychczasowy bilans meczów otwarcia wynosi 27:1. Przegrała tylko w wimbledońskim debiucie, jeszcze jako nastolatka. Ale za to odwet okazał się w jej wykonaniu doprawdy spektakularny.

Iga Świątek zaliczyła wielkoszlemowy debiut jako 18-latka. Zaczynała od Wimbledonu, ale premiera nie okazała się udana. 1 lipca 2019 roku Polka poległa w starciu z Viktoriją Golubic.

Szwajcarka wygrała w dwóch setach, choć nie można powiedzieć, że gładko. Spotkanie zakończyło się rezultatem 6:2, 7:6 (7-3). Iga odpowiedziała w kolejnych miesiącach podwójną ripostą. Efekt okazał się spełnieniem jej marzeń.

Świątek dosyć szybko wzięła odwet na osiem lat starszej Golubic. I to podwójny. Wygrała z nią w lutym i marcu 2022 roku. Najpierw w Dosze, potem w Miami - za każdym razem w II rundzie.

Arcyważny okazał się zwłaszcza triumf na Florydzie. Raszynianka panowała na korcie niepodzielnie, wygrywając 6:2, 6:0. Spotkała ją za to nietuzinkowa nagroda.

Zwycięstwo nad Szwajcarką pozwoliło Idze po raz pierwszy w karierze wskoczyć na pierwsze miejsce rankingu WTA. Utrzymała się na nim przez półtora roku, dokładnie 75 tygodni.

Potem oddała prowadzenie Arynie Sabalence. Ale tylko na dwa miesiące. Odzyskała miano pierwszej rakiety świata i cieszyła się nim jeszcze przez kolejnych 50 tygodni.

Po londyńskiej porażce z 2019 roku Świątek nigdy potem nie przegrała już meczu otwarcia w Wielkim Szlemie. Na swoją korzyść rozstrzygnęła 27 inauguracyjnych spotkań. W poniedziałek liczymy na kontynuację kapitalnej passy.

Pierwszą przeciwniczką Polki w rozpoczynającym się Roland Garros będzie Emerson Jones (136. WTA). To 17-letnia Australijka porównywana ze swoją rodaczką Ashleigh Barty, byłą liderką światowego rankingu. Z Raszynianką do tej pory jeszcze nie rywalizowała.

Tymczasem bilans meczów otwarcia w Paryżu wygląda w przypadku Świątek znakomicie. Siedem potyczek, komplet wygranych, zero straconych setów. Nastolatka z antypodów skazywana jest na zagładę. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że prognoza okaże się trafna.

Bilans Igi Świątek w wielkoszlemowych meczach otwarcia:

Australian Open: 8:0

Roland Garros: 7:0

Wimbledon: 6:1

US Open: 6:0

