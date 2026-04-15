Świątek miażdży Niemki, już 20-0. Była radość po 68 min gry z Siegemund

Andrzej Grupa

Aż pół roku trzeba było czekać na kolejny mecz Igi Świątek w Europie, a dziewięć miesięcy - na pierwsze spotkanie w turnieju WTA. Ta chwila nastąpi w środę, 24-latka zacznie zmagania na kortach ziemnych w Porsche Arena. W Niemczech radziła sobie dotąd zazwyczaj dobrze, a w starciach z zawodniczkami z tego kraju - wybitnie. Jest tu też miejsce na spotkania z Laurą Siegemund: po jednym znacząco się cieszyła, po innym płakała. Jak to możliwe, skoro jej bilans z zawodniczkami z tego kraju wynosi 20:0?

Tak cieszyła się Iga Świątek po ograniu Laury Siegemund w finale WTA w WarszawieAndrzej Iwańczuk/Nur PhotoAFP

Dwa triumfy w czterech występach w Stuttgarcie, finał w Bad Homburg - trzy decydujące spotkania Iga Świątek zagrała w Niemczech, choć przecież za często w tym kraju nie występowała. Dwukrotnie zgłaszała się do turnieju w Berlinie, w obu przypadkach nastąpiła rezygnacja. Z Bad Homburg też się kiedyś wycofała, przed półfinałem, bo spieszyła się na Wimbledon. Ma nawet jeden mecz w tamtejszej Bundeslidze - i to nie tej najwyższej.

Jedna rzecz jednak imponuje jeszcze bardziej. To 20 jej potyczek z tenisistkami z tego kraju: 18 w karierze profesjonalnej, wliczając w to zawody ITF, ale i dwa z czasów juniorskich, w tym z Jule Niemeier. Bilans? Same zwycięstwa, ledwie kilka straconych setów.

Oczywiście, Polka nie grała z gwiazdami, bo nawet Angelique Kerber, w trakcie swoich trzech spotkań z Igą, najlepszy czas już miała dawno za sobą. Szczególne miejsce w tym zestawieniu ma jednak Laura Siegemund, czyli tenisistka, z którą 24-latka zacznie zmagania w Porsche Open 2026. W singlu mierzyły się dwa razy, raz stawką był tytuł. Ale wyszły na kort jeszcze w innym spotkaniu, w którym stawka byłą niezwykle prestiżowa. I wtedy Polka płakała.

Jedyny finał WTA Igi Świątek w Polsce. Rywalką była Laura Siegemund. Kilka miesięcy później radość Niemki

W turniejach ITF Igra grała z Niemkami cztery razy, w WTA - 13. To zestawienie domyka spotkanie z Moną Barthel w igrzyskach w Tokio, wtedy Świątek triumfowała 6:2, 6:2. Z Siegemund zmierzyła się po raz pierwszy w Madrycie, wiosną 2021 roku. 19-latka z Raszyna miała już w dorobku swój pierwszy tytuł Wielkiego Szlema, ale jednak wciąż uczyła się gry w tourze. Wtedy była faworytką, dość spokojnie pokonała znacznie starszą Niemkę 6:3, 6:3.

A później zmierzyły się na koniec lipca 2023 roku - w miejscu szczególnym. W Warszawie, gdzie Iga chciała w końcu po raz pierwszy na polskiej ziemi wygrać zawodowy turniej z głównego cyklu. Rok wcześniej to się nie udało, wtedy na Legii były jeszcze korty ziemne. Tym razem zbudowano twarde, specjalnie pod ówczesną liderką rankingu.

Swiątek zastanawiała się nawet, czy... nie zrezygnować z gry w decydującym momencie zawodów. Była zmęczona po Wimbledonie, tam doszła do ćwierćfinału. A w stolicy naszego kraju pogoda storpedowała cały harmonogram - w efekcie 1/4 finału z Lindą Noskovą musiała grać w sobotę, a w razie zwycięstwa - półfinał też tego dnia. Pokonała Czeszkę w 80 minut 6:1, 6:4, wieczorem zaczął bój z Belgijką Yaniną Wickmayer. I zostało ono przerwane w decydujących momentach drugiej partii, z uwagi na zapadające ciemności.

dwie tenisistki trzymają trofea i tablice pamiątkowe, jedna z nich uśmiechnięta z pucharem i srebrną tacą, druga z poważnym wyrazem twarzy prezentuje dużą plakietę, w tle rozmyte postacie oraz zielone ogrodzenie kortu tenisowego
Iga Świątek i Laura SiegemundAndrzej Iwańczuk/ NurPhotoAFP

- O piątej rano zastanawiałam się, czy bezpiecznie jest grać te dwa mecze dzisiaj. Często w takich sytuacjach przychodzi kontuzja. Zdecydowałam się, że chcę wyjść na kort i dać z siebie jak najwięcej - mówiła wtedy, cytowana w Interii przez red. Olgierda Kwiatkowskiego.

Ten półfinał dokończyła w niedzielne południe, wygrała z Belgijką 6:1, 7:6 (6). I po chwili zaczęła mecz o tytuł z Siegemund. Niemka była bez szans, ugrała w całym meczu jednego gema, już przy stanie 0:6, 0:3.

To było zwycięstwo numer 13 Polki z zawodniczką z Niemiec w profesjonalnej karierze. Na kolejne trzeba było czekać do stycznia 2024 roku. I tu najpierw była radość, a później łzy zawodniczki z Raszyna.

Laura Siegemund i Alexander Zverev
Laura Siegemund i Alexander Zverev po finale United CupDAVID GREYAFP

Mowa bowiem o finale United Cup - Iga wygrała swoje spotkanie z Kerber 7:5, 6:3, później musiała czekać na wynik Huberta Hurkacza. A ten miał dwie piłki mistrzowskie w potyczce z Alexandrem Zverevem, przegrał jednak ten mecz. Decydował mikst, Iga z "Hubim" zmierzyli się z parą Zverev/Siegemund. I jednak Niemcy zgarnęli to trofeum, okazali się lepsi w trzecim secie.

Bilans Igi Świątek z zawodniczkami z Niemiec w ITF/WTA:

  • 4:0 - Eva Lys (2022-26)
  • 3:0 - Angelique Kerber (2022-24)
  • 2:0 Laura Siegemund (2021-23)
  • 2:0 Mona Barthel (2018-21)
  • 2:0 Jule Niemeier (2022-23)
  • 1:0 Tatjana Maria (2023)
  • 1:0 Tamara Korpatsch (2019)
  • 1:0 Sarah Rebecca Sekulic (2018)
  • 1:0 Katharina Gerlach (2016)
  • 1:0 Anna Klasen (2016)

Bilans Igi Świątek z zawodniczkami z Niemiec w meczach juniorskich:

1:0 Jule Niemeier (2016)

1:0 Irina Cantos Siemers (2015)

Iga Świątek
Laura Siegemund
Laura Siegemund
