Świątek miażdży kolejną mistrzynię. Już jest 6:0. A Polka dopiero się rozkręca

W 1/8 finału turniej WTA 1000 w Wuhan polska tenisistka nie miała łatwej przeprawy. Belinda Bencić, mistrzyni olimpijska z Tokio, okazała się wymagającą rywalką. Po zaciekłej momentami konfrontacji Polka wygrała ostatecznie 7:6(2), 6:4.

W ćwierćfinale druga rakieta świata zmierzy się z kolejną złotą medalistką igrzysk olimpijska. Na drodze Igi staje tym razem Jasmine Paolini, triumfatorka rywalizacji deblowej z Paryża. Tenisistka absolutnie klasowa, ale... na jej niekorzyść przemawiają twarde fakty.

Iga Świątek to dla Jasmine Paolini prawdziwy koszmar. Sześć prób, sześć triumfów

Chodzi o globalny bilans starć ze Świątek. Zawodniczki spotykały się do tej pory sześciokrotnie i za każdym razem w roli zwyciężczyni z kortu schodziła Świątek. Starszej o pięć lat zawodniczce oddała w sumie ledwie jednego gema.

Mimo to raszynianka wypowiada się o swojej najbliższej przeciwniczce z uznaniem.

- To naprawdę trudna rywalka - powiedziała zaraz po triumfie nad Bencić. - Grałyśmy już w tym roku w finale. Wiem, że potrafi grać niesamowity tenis. Jest wojowniczką, nigdy się nie poddaje.

Wspomniany przez Świątek finał miał miejsce 19 sierpnia w Cincinnati. Polka rozpoczęła mecz fatalnie, przegrywając w pierwszym secie już 0:3. Ale to były tylko złe miłego początki. Wygrana 7:5, 6:4 pozwoliła raszyniance wrócić na drugie miejsce rankingu WTA, które utrzymuje do dzisiaj.

Włoszka polskiego pochodzenia to obecnie piąta rakieta świata. Mimo tak wysokiej lokaty nie może się pochwalić choćby jednym indywidualnym tytułem w Wielkim Szlemie. W tej rangi imprezach jej największe dotychczas osiągnięcia to udział w ubiegłorocznych finałach Roland Garros i Wimbledonu.

