Świątek miażdży kolejną mistrzynię. Już jest 6:0. A Polka dopiero się rozkręca

Łukasz Żurek

Iga Świątek zameldowała się w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Wuhan i na bój o awans do kolejnej fazy oczekuje... pełna dobrych przeczuć. Nie może być inaczej, skoro Polka stanie teraz naprzeciw Jasmine Paolini. Bilans dotychczasowych gier z tą rywalką ma znakomity - 6:0. Na przestrzeni siedmiu lat oddała Włoszce ledwie jednego gema.

Iga Świątek
Iga ŚwiątekAFP

W 1/8 finału turniej WTA 1000 w Wuhan polska tenisistka nie miała łatwej przeprawy. Belinda Bencić, mistrzyni olimpijska z Tokio, okazała się wymagającą rywalką. Po zaciekłej momentami konfrontacji Polka wygrała ostatecznie 7:6(2), 6:4.

W ćwierćfinale druga rakieta świata zmierzy się z kolejną złotą medalistką igrzysk olimpijska. Na drodze Igi staje tym razem Jasmine Paolini, triumfatorka rywalizacji deblowej z Paryża. Tenisistka absolutnie klasowa, ale... na jej niekorzyść przemawiają twarde fakty.

Iga Świątek to dla Jasmine Paolini prawdziwy koszmar. Sześć prób, sześć triumfów

Chodzi o globalny bilans starć ze Świątek. Zawodniczki spotykały się do tej pory sześciokrotnie i za każdym razem w roli zwyciężczyni z kortu schodziła Świątek. Starszej o pięć lat zawodniczce oddała w sumie ledwie jednego gema.

Mimo to raszynianka wypowiada się o swojej najbliższej przeciwniczce z uznaniem.

- To naprawdę trudna rywalka - powiedziała zaraz po triumfie nad Bencić. - Grałyśmy już w tym roku w finale. Wiem, że potrafi grać niesamowity tenis. Jest wojowniczką, nigdy się nie poddaje.

    Wspomniany przez Świątek finał miał miejsce 19 sierpnia w Cincinnati. Polka rozpoczęła mecz fatalnie, przegrywając w pierwszym secie już 0:3. Ale to były tylko złe miłego początki. Wygrana 7:5, 6:4 pozwoliła raszyniance wrócić na drugie miejsce rankingu WTA, które utrzymuje do dzisiaj.

    Włoszka polskiego pochodzenia to obecnie piąta rakieta świata. Mimo tak wysokiej lokaty nie może się pochwalić choćby jednym indywidualnym tytułem w Wielkim Szlemie. W tej rangi imprezach jej największe dotychczas osiągnięcia to udział w ubiegłorocznych finałach Roland Garros i Wimbledonu.

      Tenisistka w sportowej czapce i jasnej koszulce z rakietą w prawej ręce okazuje silne emocje po wygranym punkcie na profesjonalnym korcie tenisowym.
      Iga ŚwiątekADEK BERRYAFP
      Tenisistka w jasnym stroju wykonuje forhend podczas meczu, dynamiczna akcja, widoczna piłka tenisowa i rakieta, w tle rozmazane trybuny.
      Iga ŚwiątekJUNG YEON-JEAFP
      Tenisistka podczas dynamicznego uderzenia piłki rakietą, skoncentrowana na grze, w tle rozmazany niebieski kort.
      Jasmine PaoliniCheng Min/Xinhua NewsAFP

