Jeśli rywalką Igi Świątek jest 30-letnia zawodniczka, która nigdy nie była w TOP 10 rankingu WTA, to powinniśmy się spodziewać meczu dla Polki łatwego i wygranego. A tu niespodzianka: taką tenisistką jest właśnie Jekaterina Aleksandrowa, która jesienią skończy 31 lat. I nigdy nie była w najlepszej dziesiątce rankingu, co nie przeszkodziło jej wygrać 19 spotkań z rywalkami, która akurat tam były. W tym z Igą Świątek oraz Aryną Sabalenką, jako liderkami światowej listy.

To właśnie doświadczona Rosjanka będzie rywalką raszynianki w grze o ćwierćfinał US Open - w poniedziałek nie przed godz. 19 na Louis Armstrong Stadium - drugim co do ważności obiekcie na Flushing Meadows. Gra toczyć się będzie o spore punkty rankingowe, wielkie pieniądze, ale też - w przypadku Polski - o możliwość pogoni za Aryną Sabalenką w grze o pozycję numer jeden na świecie.

Aleksandrowa też ma swój cel - i jest blisko historycznej chwili.

Iga Świątek kontra Jekaterina Aleksandrowa. W US Open zagrają po raz siódmy. Dla Polki każdy mecz był sporym wyzwaniem

Dlaczego akurat teraz Aleksandrowa będzie szczególnie groźna? Bo ma swój świetny okres, który już dał jej historyczne osiągnięcie. Tuż przed US Open Rosjanka doszła do finału turnieju WTA 500 w Monterrey, tam przegrała ponad dwugodzinne, trzysetowe spotkanie z Dianą Sznajder.

Niemniej po raz pierwszy w karierze wskoczyła na 12. miejsce w rankingu WTA. Teraz, "na żywo", jest w nim już jedenasta, choć z wielką stratą do Jeleny Rybakiny. Jeśli pójdzie za ciosem w Nowym Jorku, wyprzedzenie Kazaszki jest możliwe.

Jekaterina Aleksandrowa ISHIKA SAMANT/Getty Images via AFP AFP

Na Flushing Meadows zaś imponuje. W starciach z Anastasiją Sevastovą, Xinyu Wang i Laurą Siegemund straciła zaledwie 10 gemów, w deblu też zagra o ćwierćfinał, zresztą dzisiejszej nocy, na tym samym korcie. I jest groźna dla Świątek - bo i dobrze serwuje, co jest warunkiem koniecznym do nawiązania rywalizacji z Igą, przy jej świetnym returnie. Ale też potrafi grać płasko.

Do ich pierwszego starcia doszło w Melbourne, przed "pandemicznym" Australian Open 2021. I Aleksandrowa wygrała wówczas w 79 minut 6:4, 6:2. Była to ich najkrótsza potyczka. 84 minuty zabrało Rosjance wygranie meczu w Miami wiosną 2024 roku - także 6:4, 6:2.

Te spotkania, które padały łupem Polki, były dłuższe, nawet 6:1, 6:4 z Dohy z zeszłego roku (91 minut).

I to wszystko w sytuacji, gdy Aleksandrowa sama obawiała się tych konfrontacji.

Los skojarzył je także dwa lata temu w Madrycie, gdy Polka była liderką rankingu WTA. Aleksandrowa pokonała wtedy Qinwen Zheng i jeszcze na korcie zapytano ją o kolejną rywalkę. Milczała kilka sekund, a później wypaliła: - To będzie supertrudne zadanie. Trudniejsze już być nie może. Po prostu wyjdę na kort i będę cieszyć się chwilą.

Zagrały na Caja Magica 1 maja 2023 roku, zaczęły spotkanie tuż przed godz. 23. Gdy kończyły, minęła już pierwsza w nocy. Choć wcale tak się stać nie musiało.

Polka bowiem wygrała pierwszego seta 6:4, w drugim prowadziła 5:2. A później miała piłkę meczową. Aleksandrowa postawiła wszystko na jedną kartę, ryzykowała. I... odrobiła straty, doprowadziła do tie-breaka, a w nim zafundowała Polce trzy asy. Wyrównała stan meczu na 1:1.

Iga Świątek Henry Nicholls AFP

Doszło do trzeciej partii, w niej przesądziło jeno przełamanie na korzyść Polki. "Rosjanka grała nadspodziewanie dobrze, ale nie na tyle, żeby znów pokonać najlepszą tenisistkę na świecie" - pisał wtedy red. Olgierd Kwiatkowski, relacjonujący to starcie w Interii Sport. Iga dotarła wtedy do finału, w nim lepsza okazała się Sabalenka.

W tym sezonie Świątek i Aleksandrowa spotkały się w ćwierćfinale na trawie w Bad Homburg - wtedy 6:4, 7:6 (5) wygrała Polka. Też po zaciętym i atrakcyjnym dla kibiców boju. Podobnego możemy spodziewać się i w poniedziałek.

O godz. 17 na Louis Armstrong Stadium zacznie się spotkanie Leonardo Riediego z Alexem De Minaurem. Po jego zakończeniu, ale nie przed godz. 19, na kort wyjdą Polka i Rosjanka. Tekstowa relacja "na żywo" w serwisie Interii Sport.

Wszystkie informacje dotyczące US Open znajdziecie Państwo w specjalnej zakładce: TUTAJ.

Iga Świątek CHARLY TRIBALLEAU AFP

Jekaterina Aleksandrowa z trofeum po tytule w Linzu Gerd Schifferl/APA-PictureDesk via AFP AFP

Iga Świątek - Wiktoria Azarenka. Skrót meczu. WIDEO AP © 2025 Associated Press