Świątek miała 6:2, 3:0, wtedy rywalka dogoniła Polkę. Tie-break zdecydował o losach tytułu

Początek drugiej części meczu był wyrównany, nie brakowało gemów rozgrywanych na przewagi. Mimo to trafiały one na konto Świątek. W trakcie drugiego rozdania Ons miała piłkę na 1:1. Kilka minut później zobaczyliśmy jednak rezultat 3:0 z perspektywy raszynianki. W czwartym gemie Iga posiadała w sumie trzy break pointy na podwójne przełamanie. Mimo to Jabeur zgarnęła swoje premierowe "oczko" i zaczęło się robić ciekawie. Polka nieco zatraciła pewność siebie, zrobiło się nerwowo. A niemająca nic do stracenia Tunezyjka ruszyła do ataku. W następnych minutach obserwowaliśmy festiwal breaków. Został on przerwany dopiero przez Ons, podczas ósmego rozdania. Zawodniczka z północnej Afryki znalazła się o krok od trzeciego "oczka" z rzędu. Posiadała kilka okazji na 5:4, ale mimo to Świątek zdołała się wybronić i wywarła presję na przeciwniczce.