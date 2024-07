Świątek ma wielką szansę na nagrodę, czas ucieka. Wszystko zależy od kibiców

Polskich kibiców może ucieszyć wieść, że to właśnie oni mają szansę pomóc Idze Świątek w zdobyciu tytułu. Otwarto głosowanie, w którym wziąć udział mogą widzowie ESPN z całego świata. Wystarczy wejść w ten link .

Iga Świątek nominowana

Iga Świątek zmierzy się nie tylko z Gauff

Polka została jedną z czterech nominowanych do nagrody telewizji ESPN. Oprócz niej do nagrody nominowanych jest troje innych tenisistów, czyli wspomniana już wcześniej Coco Gauff, ale również Carlos Alcaraz i Novak Djoković. Co bardzo interesujące, nie znalazło się miejsca dla Jannika Sinnera, czyli aktualnego numer jeden rankingu ATP.