W środę Iga Świątek mierzyła się na korcie centralnym z Sarą Bejlek. Gdy Polka po 75 minutach schodziła z kortu, pokonawszy 6:3, 6:2 przeciwniczkę z Czech, jeszcze nie wiedziała z kim przyjdzie jej zmierzyć się w meczu trzeciej rundy.

Oczywiście obracaliśmy się wokół dwóch nazwisk, bo rywalkę wyłaniało starcie Jeleny Ostapenko z Magdą Linette. Łotyszka to po prostu, jakkolwiek zabrzmi to nieelegancko, prawdziwy koszmar najlepszej polskiej singlistki. Wygrała z nią wszystkie sześć meczów i istniało niebezpieczeństwo, że znów wyjdzie na kort z wyraźną przewagą mentalną.

Świątek o Linette: Może tutaj na mączce z większą ilością rotacji?

Pokrzyżować szyki chciała jej niżej notowana Magda Linette. 34-letnia Poznanianka zrobiła świetne wrażenie w pierwszej rundzie, tocząc heroiczny bój z Terezą Valentovą, a dziś w pełnym słońcu, na otwartym korcie, stanęła przed wielkim wyzwaniem.

Polka zaczęła wyśmienicie, później było jej trudniej, przechodziła znacznie gorszy moment meczu, ale w trzecim secie znów to nasza zawodniczka nadawała ton wydarzeniom. I nie można było dziwić się ogromnej radości, gdy ostatni punkt dał podopiecznej Agnieszki Radwańskiej upragniony awans.

Gdy spotkaliśmy się z Świątek na konferencji prasowej, nie było jeszcze wiadomo, jak skończy się ta rywalizacja. Iga wiedziała, że pierwszy set padł łupem Linette, ale w drugim sytuacja uległa zmianie. Sprawa awansu pozostawała jednak otwarta, dlatego w anglojęzycznej części podopieczna Francisco Roiga dystansowała się od tego, by więcej mówić głównie na temat Ostapenko.

I miała rację, bo dzisiaj żyjemy polskim hitem w Rolandzie Garrosie! Zapytaliśmy jednak naszą gwiazdę, by hipotetycznie oceniła wyzwanie związane albo z konfrontacją z Ostapenko albo Linette. Krótko mówiąc, aby nieco scharakteryzowała ich grę w kontekście nadciągającego pojedynku.

- Na pewno Ostapenko jest zawodniczką, która gra w nieprzewidywalny sposób. Podejmuje ryzykowne decyzje, a gdy piłka wchodzi jej w kort, to jest bardzo wymagająca - powiedziała, co stało się na ten moment nieaktualne.

Ważniejsze, jak Iga wyraziła się na temat Magdy Linette, z którą przegrała ostatnie starcie w Miami. 19 marca w Stanach Zjednoczonych obie rodaczki skonfrontowały się na już w drugiej rundzie. Linette wygrała w trzech setach 1:6, 7:5, 6:3, a krótko później Świątek rozstała się z Wimem Fissettem.

- Magda jest raczej, powiedziałabym, bardziej solidną zawodniczką, która wybiera odpowiednie okazje do tego, żeby przyspieszyć. Ale z tego, co kojarzę, gra dość płasko. Zobaczę teraz, jak gra, może tutaj na mączce z większą ilością rotacji. Przygotuję się do tego meczu - zapowiedziała Świątek.

Z Paryża - Artur Gac

Magda Linette





